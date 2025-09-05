Carte Hollow Knight: Silksong : Comment l'obtenir pour mieux se repérer et progresser ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 septembre 2025 à 15h38
Sur Hollow Knight: Silksong, la carte est un objet absolument essentiel pour progresser. Nous vous indiquons comment la récupérer assez rapidement et facilement.
Carte Hollow Knight: Silksong : Comment l'obtenir pour mieux se repérer et progresser ?
Comme vous le savez probablement déjà, Hollow Knight: Silksong est considéré comme un metroidvania. De ce fait, tout au long de votre aventure, vous ferez régulièrement des allers-retours dans les zones, dans lesquelles il est, d'ailleurs, aisé de se perdre. Tout comme sur son aîné, Hollow Knight, il est donc très important de récupérer des cartes, afin de mieux se repérer dans le royaume de Pharloom.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment récupérer la carte sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous apportant des informations sur d'autres items essentiels (boussole, plume, etc).

Comment obtenir la carte sur Hollow Knight: Silksong ?

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Shakra, la cartographe d'Hollow Knight: Silksong.

Pour récupérer la carte sur Hollow Knight: Silksong, vous devrez avoir progressé dans les premières zones du jeu et ainsi avoir atteint l'Antre. Dès que vous êtes dans cette région, continuez votre chemin et grimpez progressivement jusqu'à atteindre le point indiqué sur l'image ci-dessous.

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Une fois que vous y êtes, vous devriez normalement entendre un personnage chanter. Il s'agit de Shakra, à qui vous pouvez parler. Sur Hollow Knight: Silksong, Shakra vend différents objets très importants, dont des cartes des zones, en échange de Perles (monnaie en jeu). Si vous avez ce qu'il faut, nous vous conseillons d'acheter la carte de l'Antre, dès que possible.

Petite astuce : Si vous n'avez pas assez de Perles lors de votre première rencontre avec Shakra, allez dans la zone annexe (Verdoison). Vous y trouverez des ennemis qui laissent tomber des Perles, une fois éliminés.

Comme vous l'aurez compris, avoir la carte d'une région sur Hollow Knight: Silksong est primordial, tant cet item vous permet de mieux appréhender la zone dans laquelle vous êtes, voir les chemins par lesquels vous êtes déjà passés et les endroits qu'il reste à explorer. Or, pour vous assurer de bien cartographier les lieux, nous vous conseillons de vous procurer d'autres éléments bien spécifiques auprès de Shakra.

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Les objets vendus par Shakra, lors de la première rencontre

Quand vous rencontrez Shakra pour la première fois, sur Hollow Knight: Silksong, vous pourrez acheter d'autres objets, qui pourraient vous être grandement utiles. Dans ce sens, nous vous recommandons de récupérer la boussole ainsi que la plume, qui vous permettront de mettre automatiquement à jour la carte possédée avec les endroits explorés et d'avoir la position d'Hornet.
  • Carte des Terres verdoyantes
    • Coût → 40 Perles.
    • Utilité → Carte de la première zone.
  • Carte de l'Antre
    • Coût → 50 Perles.
    • Utilité → Carte de la zone dans laquelle vous êtes.
  • Plume
    • Coût → 50 Perles.
    • Utilité → Met automatiquement à jour les cartes, une fois la plume possédée.
  • Boussole
    • Coût → 70 Perles.
    • Description → Permet de connaître la position d'Hornet depuis la carte, à condition d'avoir équipée la boussole.
  • Épingles de banc
    • Coût → 60 Perles
    • Utilité → Marque les bancs, où se reposer et se soigner, de la région.
  • Balise de Carapace
    • Coût → 40 Perles.
    • Utilité → Permet d'apposer des marqueurs sur la carte, afin de se rappeler les éléments importants.
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Récupérer d'autres cartes sur Hollow Knight: Silksong

Comme dit précédemment, Hollow Knight: Silksong propose diverses zones à explorer. De ce fait, les joueurs et les joueuses doivent collecter plusieurs cartes, soit une map pour chaque région. C'est toujours auprès de Shakra que vous pourrez les acheter.

Au fil de votre progression, vous trouverez Shakra à différents endroits. Il vous suffit de tendre l'oreille pour entendre son chant, et ainsi la localiser. À chaque fois, la cartographe et guerrière vous proposera de nouveaux items, en plus de nouvelles cartes. N'hésitez pas à acheter régulièrement les maps de Pharloom, pour mieux progresser sur Hollow Knight: Silksong.

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En complément, sachez que vous pouvez utiliser une carte (map) interactive d'Hollow Knight Silksong. Nous vous en conseillons une, plutôt complète et intéressante, dans un article dédié.

À lire également

Hollow Knight: Silksong : Carte (map) interactive

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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