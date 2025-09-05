Carte Hollow Knight: Silksong : Comment l'obtenir pour mieux se repérer et progresser ?

Sur Hollow Knight: Silksong, la carte est un objet absolument essentiel pour progresser. Nous vous indiquons comment la récupérer assez rapidement et facilement.

Comment obtenir la carte sur Hollow Knight: Silksong ?

Shakra, la cartographe d'Hollow Knight: Silksong.

Petite astuce : Si vous n'avez pas assez de Perles lors de votre première rencontre avec Shakra, allez dans la zone annexe (Verdoison). Vous y trouverez des ennemis qui laissent tomber des Perles, une fois éliminés.

Les objets vendus par Shakra, lors de la première rencontre

Carte des Terres verdoyantes Coût → 40 Perles. Utilité → Carte de la première zone.

Carte de l'Antre Coût → 50 Perles. Utilité → Carte de la zone dans laquelle vous êtes.

Plume Coût → 50 Perles. Utilité → Met automatiquement à jour les cartes, une fois la plume possédée.

Boussole Coût → 70 Perles. Description → Permet de connaître la position d'Hornet depuis la carte, à condition d'avoir équipée la boussole.

Épingles de banc Coût → 60 Perles Utilité → Marque les bancs, où se reposer et se soigner, de la région.

Balise de Carapace Coût → 40 Perles. Utilité → Permet d'apposer des marqueurs sur la carte, afin de se rappeler les éléments importants.



Récupérer d'autres cartes sur Hollow Knight: Silksong

Comme vous le savez probablement déjà,est considéré comme un metroidvania. De ce fait, tout au long de votre aventure, vous ferez régulièrement des allers-retours dans les zones, dans lesquelles il est, d'ailleurs, aisé de se perdre. Tout comme sur son aîné, Hollow Knight, il est donc très important de récupérer, afin de mieux se repérer dans le royaume de Pharloom.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons, tout en vous apportant des informations sur d'autres items essentiels (boussole, plume, etc).Pour, vous devrez avoir progressé dans les premières zones du jeu et ainsi avoir atteint l'Antre. Dès que vous êtes dans cette région, continuez votre chemin et grimpez progressivement jusqu'à atteindre le point indiqué sur l'image ci-dessous.Une fois que vous y êtes, vous devriez normalement entendre un personnage chanter. Il s'agit de Shakra, à qui vous pouvez parler. Sur, Shakra vend différents objets très importants, dont desdes zones, en échange de Perles (monnaie en jeu). Si vous avez ce qu'il faut, nous vous conseillons d'acheter la carte de l'Antre, dès que possible.Comme vous l'aurez compris,, tant cet item vous permet de mieux appréhender la zone dans laquelle vous êtes, voir les chemins par lesquels vous êtes déjà passés et les endroits qu'il reste à explorer. Or, pour vous assurer de bien cartographier les lieux, nous vous conseillons de vous procurer d'autres éléments bien spécifiques auprès de Shakra.Quand vous rencontrez Shakra pour la première fois, sur, vous pourrez acheter d'autres objets, qui pourraient vous être grandement utiles. Dans ce sens, nous vous recommandons de récupérer la boussole ainsi que la plume, qui vous permettront de mettre automatiquement à jourpossédée avec les endroits explorés et d'avoir la position d'Hornet.Comme dit précédemment,propose diverses zones à explorer. De ce fait, les joueurs et les joueuses doivent collecter plusieurs, soit unepour chaque région. C'est toujours auprès de Shakra que vous pourrez les acheter.Au fil de votre progression, vous trouverez Shakra à différents endroits. Il vous suffit de tendre l'oreille pour entendre son chant, et ainsi la localiser. À chaque fois, la cartographe et guerrière vous proposera de nouveaux items, en plus de. N'hésitez pas à acheter régulièrementde Pharloom, pour mieux progresser surEn complément, sachez que vous pouvez utiliser une carte (map) interactive d'. Nous vous en conseillons une, plutôt complète et intéressante, dans un article dédié.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.