Perles Hollow Knight: Silksong : Comment obtenir cette monnaie essentielle ?

Nous vous expliquons comment obtenir des Perles, une monnaie très importante, sur Hollow Knight: Silksong.
Contrairement à son aîné, Hollow Knight: Silksong
propose deux monnaies distinctes, dont les Perles
. Cette ressource est très importante, et ce, tout au long de l'aventure, tant celle-ci permet de se procurer des objets essentiels mais aussi de débloquer des bancs et des clochevoies. De ce fait, les joueurs et les joueuses doivent faire attention à cela, durant leur périple à Pharloom.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment obtenir des Perles sur Hollow Knight: Silksong
.
Comment obtenir des Perles sur Hollow Knight: Silksong ?
Sur Hollow Knight: Silksong
, les Perles
(ou « Rosaries » en anglais) sont représentées par une sorte de petite bille rouge (commun - comme sur l'image ci-contre) ou bien argentée (plus rare). Généralement, cette monnaie se collecte à l'unité mais peut aussi s'obtenir via des chapelets usés.
Il existe, dans tous les cas, plusieurs façons d'obtenir des Perles sur Hollow Knight: Silksong
. La première consiste à explorer les zones et surtout à bien observer l'environnement. En effet, vous pourrez trouver des Perles
accrochées au plafond de structures ou encore collées à des roches/petits crânes, par exemple. Ainsi, nous vous recommandons de bien faire attention aux zones que vous parcourez afin de dénicher le maximum de Perles
possible. Dans la même idée, vous pourrez, parfois, récupérer ou bien acheter des chapelets usés. Ces items contiennent 30 Perles
et peuvent être brisés depuis le menu en jeu.
Autrement, sachez que vous pouvez collecter des Perles
en éliminant certains ennemis. Tous les mobs ne laissent pas tomber cette monnaie à leur mort, mais beaucoup le font. Si tel est le cas, assurez-vous donc de récupérer toutes les Perles
tombées au sol (si cela est possible). Comme dit précédemment, les Perles sont une monnaie absolument essentielle sur Hollow Knight: Silksong
.
À quoi servent les Perles sur Hollow Knight: Silksong ?
Sur Hollow Knight: Silksong, les Perles
sont utiles pour plusieurs choses. Premièrement, cette monnaie vous permet d'acheter des items aux marchands et surtout des cartes auprès de la cartographe Shakra. Comme vous le savez probablement déjà, posséder des cartes est primordial sur Silksong
. D'ailleurs, nous vous expliquons comment en obtenir, dans un guide dédié.Les Perles
peuvent également être utilisées pour débloquer des bancs, où vous pouvez vous reposer et vous soigner, mais aussi des clochevoies, qui permettent de profiter du système de voyage rapide. Ainsi, comme vous l'aurez compris, avoir des Perles sur Silksong
est très important et vous devrez donc faire attention à cette ressource, d'autant plus que vous pouvez la perdre.
Faites attention à vos Perles sur Silksong
Sur Silksong
, à chaque fois que vous mourrez, vous perdrez, entre autres, les Perles
obtenues. Pour les récupérer, vous devez absolument retourner à l'endroit où vous êtes mort et briser le cocoon que vous verrez audit endroit. Si vous n'y parvenez pas, les Perles
seront perdues à jamais.
Remarquons, cependant, que cela n'est pas le cas pour les chapelets usés : si vous mourez, vous aurez toujours cet item dans votre inventaire. Veillez donc à briser les chapelets usés qu'en cas de nécessité. Cela vous permettra de sécuriser une certaine quantité de Perles
.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
Merci ça m'a bien aidé !