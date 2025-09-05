Perles Hollow Knight: Silksong : Comment obtenir cette monnaie essentielle ?

Nous vous expliquons comment obtenir des Perles, une monnaie très importante, sur Hollow Knight: Silksong.

Comment obtenir des Perles sur Hollow Knight: Silksong ?

À quoi servent les Perles sur Hollow Knight: Silksong ?





Faites attention à vos Perles sur Silksong

Contrairement à son aîné,propose deux monnaies distinctes, dont. Cette ressource est très importante, et ce, tout au long de l'aventure, tant celle-ci permet de se procurer des objets essentiels mais aussi de débloquer des bancs et des clochevoies. De ce fait, les joueurs et les joueuses doivent faire attention à cela, durant leur périple à Pharloom.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsSur(ou « Rosaries » en anglais) sont représentées par une sorte de petite bille rouge (commun - comme sur l'image ci-contre) ou bien argentée (plus rare). Généralement, cette monnaie se collecte à l'unité mais peut aussi s'obtenir via des chapelets usés.Il existe, dans tous les cas, plusieurs façons d'. La première consiste à explorer les zones et surtout à bien observer l'environnement. En effet, vous pourrezaccrochées au plafond de structures ou encore collées à des roches/petits crânes, par exemple. Ainsi, nous vous recommandons de bien faire attention aux zones que vous parcourez afin de dénicherpossible. Dans la même idée, vous pourrez, parfois, récupérer ou bien acheter des chapelets usés. Ces items contiennent 30et peuvent être brisés depuis le menu en jeu.Autrement, sachez que vous pouvezen éliminant certains ennemis. Tous les mobs ne laissent pas tomber cette monnaie à leur mort, mais beaucoup le font. Si tel est le cas, assurez-vous donc de récupérer toutestombées au sol (si cela est possible). Comme dit précédemment,Sursont utiles pour plusieurs choses. Premièrement, cette monnaie vous permet d'acheter des items aux marchands et surtout des cartes auprès de la cartographe Shakra. Comme vous le savez probablement déjà, posséder des cartes est primordial sur. D'ailleurs, nous vous expliquons comment en obtenir, dans un guide dédié.peuvent également être utilisées pour débloquer des bancs, où vous pouvez vous reposer et vous soigner, mais aussi des clochevoies, qui permettent de profiter du système de voyage rapide. Ainsi, comme vous l'aurez compris,est très important et vous devrez donc faire attention à cette ressource, d'autant plus que vous pouvez la perdre.Sur, à chaque fois que vous mourrez, vous perdrez, entre autres,obtenues. Pour les récupérer, vous devez absolument retourner à l'endroit où vous êtes mort et briser le cocoon que vous verrez audit endroit. Si vous n'y parvenez pas,seront perdues à jamais.Remarquons, cependant, que cela n'est pas le cas pour les chapelets usés : si vous mourez, vous aurez toujours cet item dans votre inventaire. Veillez donc à briser les chapelets usés qu'en cas de nécessité. Cela vous permettra de sécuriser une certaine quantité deEn guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.