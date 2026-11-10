Hollow Knight: Silksong aura droit à plusieurs contenus gratuits dans le futur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 novembre 2026 à 11h49
Dans quelques jours, la version physique d'Hollow Knight: Silksong sera disponible en France. Mais en feuilletant le livret inclus, des joueurs internationaux ont découvert une information très intéressante.
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Hollow Knight: Silksong aura droit à plusieurs contenus gratuits dans le futur

Disponible depuis plus d'un an sur la plupart des supports, Hollow Knight : Silksong prépare son arrivée en version physique. Cette suite acclamée par les joueurs et la presse sera disponible dès le 27 novembre 2026 sur PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2. À cette occasion, le premier opus sera aussi proposé en version physique sur PS5 et Nintendo Switch 2.

Toutefois, certains pays ont un peu d'avance par rapport au calendrier français. De fait, d'autres joueurs ont déjà pu acheter la version physique du titre. Celle-ci comprend un poster, une jaquette réversible mais également un petit manuel de 32 pages. Or, l'un d'entre eux a noté un détail clé dans ce manuel qu'il s'est empressé de partager sur Reddit.

Du contenu gratuit supplémentaire pour Hollow Knight: Silksong 

silksong-artwork

Le 9 novembre 2026, l'utilisateur Me_975 a publié plusieurs pages du manuel de jeu sur le subrredit d'Hollow Knight: Silksong. La publication en question est masquée, car elle comprend des spoilers. De fait, celles et ceux qui préfèrent avoir la surprise peuvent donc patienter. Mais les plus curieux ont cliqué et ont découvert le sommaire du livret en question, dont un chapitre baptisé « Content packs ».

Physical copy of silksong images
by u/Me_975 in Silksong

La page inclut le message suivant : « Le monde d'Hollow Knight: Silksong s'étendra avec des packs additionnels gratuits. Préparez-vous à davantage d'aventures remplies de nouveaux amis, de nouvelles compétences et de nouvelles menaces féroces ».

Si le message n'apparait qu'à la dernière page, il est officiel et confirme donc que le jeu proposera dans le futur plusieurs DLC gratuits. La nouvelle va combler les admirateurs du titre, mais une question reste en suspens : où est l'extension Sea of Sorrow ?

Sea of Sorrow disponible en 2027... ou à quelques jours de cette fin d'année 2026 ?

silksong-sea-of-sorrow

Rappelons que cette extension, la première d'Hollow Knight Silksong, avait été officialisée en décembre 2025 et prévue pour 2026, sans date précise pour le moment. Mais Team Cherry n'a pas redonné de nouvelles et la fin d'année se rapproche à grands pas. De plus, le manuel ne donne pas de précisions sur la date de lancement de Sea of Sorrow, à l'exception d'un vague « COMING SOON ».

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Un report en 2027 est donc sérieusement envisagé, même si le studio a déjà habitué son public aux surprises. Après tout, la date de l'opus Silksong a été révélée 15 jours seulement avant sa sortie. Faut-il espérer une annonce surprise aux Game Awards 2026 ou un vrai rendez-vous l'an prochain ? Affaire à suivre…

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Justine Manchuelle (Justine)

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