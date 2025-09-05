Hollow Knight: Silksong explose les compteurs Steam et signe le deuxième plus gros lancement indé de l'histoire

Après sept ans d'attente, Hollow Knight: Silksong n'a pas seulement répondu aux attentes, il les a pulvérisées. Avec plus de 535 000 joueurs simultanés sur Steam dès son lancement, le titre devient le deuxième jeu indépendant le plus joué de la plateforme.
Nous savions que le retour de Hornet allait marquer l'année 2025, mais peu de gens imaginaient un démarrage d'une telle ampleur. Le lancement de Silksong
a littéralement fait tomber les serveurs des principales boutiques en ligne, du Nintendo eShop au PlayStation Store en passant par Steam, rendant l'achat du jeu très compliqué. Et malgré ces problèmes, le jeu s'est immédiatement hissé parmi les records d'audience de la plateforme de Valve
, notamment.
Un record historique pour un jeu indé payant
Avec ses 535 213 joueurs simultanés
en l'espace de 3 heures environ, Silksong décroche la 18e meilleure performance de l'histoire de Steam
, rien que ça. Côté indépendants, seul Goose Goose Duck
, jeu social free-to-play, a fait mieux avec un pic de plus de 700 000 joueurs en janvier 2023. Cela fait de Silksong le jeu indépendant payant le plus joué de Steam
, un titre particulièrement symbolique dans un marché dominé par les free-to-play.
Aucun chiffre n'a été donné que les autres plateformes, mais les joueurs PlayStation sont ceux qui ont dû être les plus patients, puisque les problèmes pour acheter Hollow Knight: Silksong ont perduré jusque dans la soirée.
Silksong dépasse Valheim, Among Us et même GTA V
Ce succès colossal permet à Silksong de dépasser plusieurs mastodontes du jeu indépendant qui ont marqué les esprits, et la communauté, et même certains AAA. Le titre surpasse notamment Valheim
(502 387 joueurs au pic), Schedule I
(459 075) ou encore Among Us
(447 476). Il dépasse également des blockbusters comme GTA V
, Monster Hunter World ou encore Skyrim, bien que ces titres soient plus anciens.
Un avenir encore plus grand ?
Avec un week-end entier devant lui et les retours très positifs de la part des joueurs, Silksong pourrait encore améliorer son record. Quoi qu'il arrive, l'événement marque déjà une nouvelle victoire éclatante pour la scène indé, confirmant la place de Team Cherry parmi les studios les plus influents de ces dernières années.Hollow Knight: Silksong
est sorti le 4 septembre 2025 sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass. Retrouvez également notre carte interactive pour mieux vous retrouver
.
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