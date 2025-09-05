Hollow Knight: Silksong : Carte (map) interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 septembre 2025 à 11h13
L'utilisation d'une carte interactive pour Hollow Knight: Silksong peut être un gain de temps non négligeable pour progresser dans la quête principale, mais aussi récupérer des ressources ou encore collectibles, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Hollow Knight: Silksong : Carte (map) interactive
Hollow Knight: Silksong est un metroidvania développé par Team Cherry. Ce nouvel opus est, pour rappel, la suite du premier titre de la franchise, soit Hollow Knight, qui est sorti en 2017. Que vous ayez fait le premier jeu ou non, il ne sera pas forcément facile de savoir, lorsque vous débuterez l'aventure aux côtés d'Hornet, où trouver tel ou tel item, car le royaume de Pharloom, qui est composé de plusieurs zones, se veut quelque peu labyrinthique. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Hollow Knight: Silksong.

Carte interactive de Hollow Knight: Silksong

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Comme nous vous le disions, Hollow Knight: Silksong regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les bancs (où se reposer), les stations (pour les déplacements rapides), etc. Durant toute l'aventure, il ne sera, d'ailleurs, pas facile de se repérer ou bien de dénicher les éléments nécessaires à la progression, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Hollow Knight: Silksong est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Hollow Knight: Silksong → mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les régions de Hollow Knight: Silksong, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (les fragments de masque, les chapelets de perles, les baies, et autres) ou encore les équipements, les boss et les PNJ. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Hollow Knight: Silksong, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Hollow Knight: Silksong, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Goty (invité) Le 05/09/2025 à 18:31

Ce jeu va me rend dingo