Hollow Knight: Silksong est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 septembre 2025 à 16h12
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Hollow Knight: Silksong est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Hollow Knight: Silksong est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé ainsi qu'édité par Team Cherry, Hollow Knight: Silksong est la suite d'Hollow Knight, disponible depuis 2017, et est un metroidvania, qui nous met, cette fois-ci, aux commandes d'Hornet, la « princesse chevaleresse » et une « chasseuse redoutable ». Le titre, qui est très attendu par les joueurs et les joueuses, doit arriver au début du mois de septembre 2025. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Hollow Knight: Silksong est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous apportons la réponse à cette question, ci-dessous.

Hollow Knight: Silksong est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : Hollow Knight: Silksong ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre du studio de développement Team Cherry est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 4 septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu.

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D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. Effectivement, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons voir la mention « Solo » juste au-dessus de « Succès Steam » et « Partage familial ». Cet élément précis confirme, ainsi, bel et bien qu'Hollow Knight: Silksong n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production de Team Cherry qu'en solo, tout comme c'est le cas pour le premier opus de la franchise, c'est-à-dire Hollow Knight.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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