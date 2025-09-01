De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Hollow Knight: Silksong est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Hollow Knight: Silksong est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Développé ainsi qu'édité par Team Cherry,est la suite d'Hollow Knight, disponible depuis 2017, et est un metroidvania, qui nous met, cette fois-ci, aux commandes d'Hornet, la « princesse chevaleresse » et une « chasseuse redoutable ». Le titre, qui est très attendu par les joueurs et les joueuses, doit arriver au début du mois de septembre 2025. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous apportons la réponse à cette question, ci-dessous.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative :. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre du studio de développement Team Cherry est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 4 septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu.D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. Effectivement, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons voir la mention « Solo » juste au-dessus de « Succès Steam » et « Partage familial ». Cet élément précis confirme, ainsi, bel et bien qu'. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production de Team Cherry qu'en solo, tout comme c'est le cas pour le premier opus de la franchise, c'est-à-dire Hollow Knight.Rappelons, en guise de conclusion, qu'débarque le 4 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Team Cherry entrera, par ailleurs, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, soit le Game Pass, et ce, dès son lancement.