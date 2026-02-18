Highguard aurait bénéficié du soutien financier de Tencent, qui n'a pas empêché son échec

Le voile se lève sur les finances du jeu Highguard. Alors que le titre traverse une tempête, un rapport exclusif révèle que le géant chinois Tencent a secrètement financé le projet. Une information capitale que le studio Wildlight Entertainment avait soigneusement omis de mentionner jusqu'à présent.
Le lancement de Highguard a été particulièrement chaotique
. Mais ce qui était resté secret jusqu'à aujourd'hui, c'est l'origine des fonds qui ont permis la création de ce raid shooter. Le développeur et éditeur du jeu, Wildlight Entertainment, a maintes fois qualifié le projet de « entièrement financé
», sans jamais divulguer qu'une majorité de ce capital provenait de la puissance chinoise du jeu vidéo, Tencent
. Selon des sources anonymes s'étant confiées au journaliste de GameFile
, Stephen Totilo, Tencent était bel et bien le principal bailleur de fonds du jeu.
Un géant chinois en coulisses
Tencent est la plus grande entreprise de jeux vidéo au monde, disposant d'un portefeuille d'investissements massif incluant aussi bien des jeux mobiles que des licences mondialement connues. La firme détient également des parts dans de nombreuses sociétés internationales, dont Epic Games et Ubisoft
pour ne citer qu'elles. D'après les sources proches du dossier, c'est le groupe de studios TiMi de Tencent qui était responsable du soutien au développement de Highguard
. La raison de ce secret autour de l'accord reste floue, et l'on ne sait pas exactement combien TiMi a contribué au projet, bien que les sources de Totilo indiquent qu'il s'agissait d'un montant significatif.
Rappelons également que Highguard a été annoncé pour la première fois via une bande-annonce lors des Game Awards 2025, en tant qu'ultime annonce
, un créneau publicitaire que Wildlight affirme avoir reçu gratuitement de la part de l'organisateur et créateur Geoff Keighley
. Ce dernier semblait d'ailleurs très enthousiaste à propos du jeu à venir, qu'il avait personnellement testé. Il est intéressant de noter que Steven Ma, vice-président senior de Tencent, est membre du conseil consultatif des Game Awards
. À date, ni Wildlight Entertainment ni Tencent n'ont divulgué publiquement ce partenariat, et bien que le coût exact de production de Highguard reste inconnu, on peut imaginer que la facture fut salée.
Un avenir déjà incertain
Le jeu a été lancé avec des plans étendus pour une année de contenu au moins
, mais tout indique que les joueurs ne bénéficieront pas de tout cela. La chute de joueurs a été fulgurante, tandis qu'une partie des employés a été licenciée peu après la sortie du jeu
. Il n'est pas clair si Tencent a joué un rôle dans la décision du studio de licencier autant d'employés si peu de temps après le lancement.
Dans tous les cas, l'avenir est sombre
, puisque depuis quelques heures, le site officiel de Highguard a été mis hors ligne
, sans aucune communication de la part du studio, marquant peut-être la fin d'une aventure coûteuse et controversée du début à la fin. Si vous souhaitez l'essayer, Highguard reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.
commentaire (0)