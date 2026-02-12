Highguard s'effondre et licencie la majorité de son effectif

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 février 2026 à 11h00
Seize jours seulement après le lancement de Highguard, le studio Wildlight Entertainment se sépare de la majorité de ses effectifs. Une décision brutale qui contredit les récentes déclarations rassurantes de la direction sur l'avenir du jeu et sa dépendance aux statistiques.
Highguard s'effondre et licencie la majorité de son effectif
L'industrie du jeu vidéo montre une fois de plus son visage le plus impitoyable. À peine plus de deux semaines après l'arrivée de Highguard sur Steam, le studio Wildlight Entertainment a confirmé le licenciement d'une grande partie de ses employés. La nouvelle est tombée comme un couperet, d'abord relayée par les témoignages des développeurs concernés sur les réseaux sociaux, avant d'être officialisée par un communiqué laconique. C'est une douche froide pour ceux qui espéraient voir ce PvP raid shooter s'installer durablement dans le paysage vidéoludique.

Des promesses pourtant rassurantes

Ce qui rend cette décision particulièrement amère pour la communauté et les employés, c'est le contraste saisissant avec les discours tenus juste avant la sortie. La direction assurait ne pas courir après des chiffres mirobolants. Dusty Welch, le PDG de Wildlight, avait même déclaré à propos de la philosophie du studio :
Honnêtement, nous n'avons pas besoin que les compteurs de joueurs soient gigantesques pour réussir. Nous sommes une petite équipe. Une partie à six joueurs n'est pas difficile à trouver. Ce que nous espérons vraiment, c'est un noyau dur de fans qui nous aiment. Cela nous permettra de grandir.
Cette vision d'une croissance organique, basée sur une communauté fidèle plutôt que sur un succès immédiat et massif, semble avoir été balayée en l'espace de quinze jours. Le temps laissé au titre pour trouver son public paraît dérisoire, surtout au regard des investissements humains consentis par les équipes de développement. Dusty Welch ajoutait d'ailleurs vouloir se concentrer sur la création du « meilleur jeu possible » malgré la négativité d'Internet, une ambition aujourd'hui freinée par ces coupes budgétaires.

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Une chute vertigineuse des joueurs

Il faut dire que les statistiques de Highguard sont préoccupantes, même pour un free-to-play. Après un lancement prometteur avec un pic à 97 249 joueurs simultanés sur Steam, la fréquentation s'est effondrée pour atteindre des pics quotidiens ne dépassant pas quelques milliers de connexions. Si la chute est rude, elle n'explique pas nécessairement une réaction aussi radicale et rapide de la part du studio, qui prétendait justement ne pas dépendre de tels volumes pour survivre.

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D'autant plus que du contenu est prêt pour le prochaines semaines, et qu'un retour des joueurs est loin d'être impossible.

Sur LinkedIn, la stupeur domine. Alex Graner, Level Designer, a partagé sa désillusion :
Malheureusement, comme la plupart de l'équipe chez Wildlight, j'ai été licencié aujourd'hui. Cela fait vraiment mal car il y avait beaucoup de contenu non publié que j'avais vraiment hâte de voir sortir, conçu par moi et d'autres pour Highguard.
D'autres talents, comme le principal sound designer Geoffrey Garnett (ancien de Marathon et Overwatch) ou le lead tech artist Josh Sobel, ont confirmé leur départ forcé, utilisant des termes similaires évoquant le licenciement de « la plupart du personnel ». C'est une véritable saignée pour le studio, qui perd ici des vétérans ayant travaillé sur des productions majeures.
Il faut dire que la sortie de Highguard en tant que tel pose question. Pourquoi n'avoir publié qu'une seule vidéo, en clôture des Game Awards, et n'avoir pas lancé de campagne marketing pour capter l'attention des joueurs ? Pourquoi ne pas avoir proposé de bêta ouverte, dans le but de récolter des avis et appliquer des changements si besoin ? Quoi qu'il en soit, Highguard reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Boom (invité) Le 13/02/2026 à 12:38

Quand on voit que l'anticheat est aussi épais que du papier toilette... Faut pas s'étonner de la baisse de fréquentation... Dommage, pourtant c'est un bon PvP