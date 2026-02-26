Highguard tente le tout pour le tout avec un mode de jeu radicalement différent

Highguard, le shooter des anciens d'Apex Legends, refuse de baisser les bras. Un mois après un lancement difficile et une vague de licenciements, Wildlight Entertainment déploie une mise à jour majeure introduisant le mode Raid Rush et de nombreux rééquilibrages pour reconquérir les joueurs.
C'est une période tumultueuse pour Highguard
depuis sa sortie le 26 janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Avec des vétérans de l'industrie issus de franchises colossales comme Call of Duty et Apex Legends à la tête du développement, la pression était immense. Le titre devait non seulement livrer une expérience solide, mais aussi s'imposer comme le nouveau succès incontournable du genre. Malheureusement, les attentes n'ont pas été comblées
. Si la curiosité et la gratuité du jeu ont initialement attiré les foules, l'élan est rapidement retombé
, beaucoup jugeant le titre trop générique dans un marché saturé. La situation s'est aggravée lorsque des licenciements ont frappé l'équipe moins d'un mois après le lancement
, laissant craindre un abandon pur et simple.
Une contre-attaque nommée Raid Rush
Pourtant, Wildlight Entertainment n'a pas dit son dernier mot. Le studio a confirmé sur ses réseaux sociaux l'arrivée d'une mise à jour cruciale pour le 26 février 2026
. La pièce maîtresse de ce correctif est sans conteste le mode Raid Rush
. Conçu pour des affrontements rapides et nerveux, ce mode oppose deux équipes de cinq joueurs qui alternent entre l'attaque et la défense de leurs bases. Fini les temps morts, il n'y a aucune phase de pillage entre les manches
.
Pour progresser, les joueurs devront utiliser le marchand Flynn afin d'améliorer leur arsenal. À la fin de chaque manche, les rôles s'inversent, et les murs ainsi que les générateurs des bases sont restaurés. L'économie du match repose sur le Vesper, une monnaie gagnée en jeu, permettant d'acheter des objets uniques. Un détail intéressant réside dans la gestion de l'équipement, tout le monde commence avec la même armure, dont la rareté augmente au fil de la manche
.
Outre ce nouveau mode, les développeurs ont intégré des changements destinés à rendre l'expérience moins punitive. Une mécanique de « Comeback Kill » fait son apparition, récompensant les joueurs avec du Vesper s'ils parviennent à éliminer un adversaire après une série de trois morts consécutives. En revanche, l'Amulette de Réanimation subit un nerf violent, son bonus de vitesse passant de 50 % à 15 %
.
Côté armement, la méta risque de bouger. Le Dynasty voit ses dégâts augmentés, tandis que le Longhorn bénéficie d'une meilleure cadence de tir. À l'inverse, le Vanguard perd en précision et en maniabilité. Le studio précise également avoir corrigé plusieurs bugs.
Un avenir encore incertain mais prometteur
Il reste à voir si ces efforts suffiront à relancer la machine. Cependant, l'attitude de Wildlight Entertainment est rassurante. Là où d'autres titres comme Concord ont été retirés des ventes en quelques semaines, l'équipe de Highguard persiste et tente d'inverser la tendance
.
Avec une autre mise à jour majeure déjà prévue pour mars 2026, incluant un nouveau type de base, le studio prouve qu'il croit encore au potentiel de son jeu sur le long terme
. Reste à savoir si les joueurs viendront, pour découvrir ces nouveautés.
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