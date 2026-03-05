« Pas de temps ni d'argent » : le créateur d'Highguard explique l'état du jeu à la sortie

Le jeu de tir Highguard fermera définitivement ses portes le 12 mars. Chad Grenier, le réalisateur du jeu, a admis que le titre est sorti de manière précipitée et sans contenu par manque de temps et d'argent, rendant impossible tout espoir de rédemption à la No Man's Sky ou Cyberpunk 2077.
L'industrie du jeu vidéo est impitoyable, et le destin tragique de Highguard en est la parfaite illustration
. Alors que les serveurs du jeu s'apprêtent à fermer définitivement le 12 mars
, moins de deux mois après son lancement, les langues se délient du côté du studio de développement Wildlight Entertainment. Face à la grogne des joueurs qui s'étonnaient d'avoir entre les mains une coquille vide lors de la sortie, le réalisateur du jeu a choisi la carte de la transparence absolue
, dévoilant les coulisses d'un désastre industriel prévisible.
L'aveu terrible d'un lancement forcé
Le constat de la communauté était unanime dès les premiers jours, Highguard est arrivé sur le marché dans un état squelettique
. Des fonctionnalités basiques, telles que la progression du compte ou l'arbre de compétences, brillaient par leur absence et n'ont été intégrées que bien trop tard. Interpellé par un joueur jugeant cette situation incompréhensible, Chad Grenier a livré une explication d'une franchise désarmante
. Le studio n'avait tout simplement plus les moyens de poursuivre le développement dans l'ombre et apporter un produit davantage fini.
Lorsque vous manquez de temps et d'argent, vous devez sortir un jeu avec les moyens dont vous disposez et espérer que les joueurs vous resteront fidèles après le lancement.
Cette stratégie de la dernière chance s'est malheureusement soldée par un échec cuisant, sans grande surprise. Le public, de plus en plus exigeant face à la multiplication des jeux service, n'a pas pardonné ce manque de contenu initial
, entraînant une chute vertigineuse de la fréquentation.
L'illusion d'une rédemption impossible
Face à ce naufrage, certains joueurs, qui ont été séduits par le concept, espéraient encore un miracle. Un utilisateur a notamment interpellé l'équipe de développement en citant l'exemple de No Man's Sky
, célèbre pour sa renaissance spectaculaire après un lancement chaotique. Pourquoi ne pas s'accrocher à la feuille de route de la première année pour tenter de redresser la barre ? La réponse du réalisateur fut aussi froide que la réalité économique du marché.
Il n'y a malheureusement pas assez de revenus pour garder qui que ce soit employé afin de travailler sur le jeu.
Contrairement à d'autres studios qui ont pu s'appuyer sur des réserves financières solides pour financer des années de mises à jour correctives, Wildlight Entertainment s'est retrouvé au pied du mur
. Sans joueurs, il n'y a pas d'argent, et sans argent, il n'y a pas de développeurs pour réparer les erreurs du passé. Et au delà de cet aspect pécunier, il est très difficile pour un jeu multijoueur d'inverser la tendance
. Rare sont ceux qui ont réussi ce paris ces dernières années.
Derrière cette faillite se cacherait également une histoire de gros sous impliquant l'un des acteurs majeurs du secteur. Plusieurs rapports indiquent que le géant chinois Tencent était un soutien financier secret de Highguard et de son studio
. Bien que cette information n'ait jamais été confirmée officiellement par les parties concernées, il se murmure que l'investisseur aurait brutalement coupé les vivres en constatant l'effondrement du nombre de joueurs juste après la sortie. Une décision radicale qui a scellé le sort d'un projet ambitieux
, désormais condamné à disparaître des mémoires dès la semaine prochaine.
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