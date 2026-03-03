Surprise (ou pas), Highguard ferme déjà ses serveurs

L'aventure Highguard touche déjà à sa fin. Le jeu de tir gratuit développé par Wildlight fermera définitivement ses serveurs dans quelques jours, à peine plus d'un mois après son lancement. Un échec retentissant pour un titre qui avait pourtant réuni plus de deux millions de curieux.
L'aventure Highguard touche déjà à sa fin. Le jeu de tir gratuit développé par Wildlight fermera définitivement ses serveurs le 12 mars
, à peine plus d'un mois après son lancement. Un échec retentissant pour un titre qui a pourtant réuni plus de deux millions de curieux sur la période. C'est bien connu, rien de tel qu'une fermeture express pour graver son nom dans l'histoire.
Une chute vertigineuse des effectifs
La nouvelle n'est malheureusement pas une grande surprise pour les joueurs. Le nombre de joueurs a chuté de manière spectaculaire au fil des semaines. De plus, le titre n'était plus maintenu que par une équipe réduite à son strict minimum, conséquence directe des licenciements massifs
ayant frappé le studio Wildlight récemment.
Dans un communiqué officiel, les développeurs ont tenu à remercier leur communauté.
De la part de nous tous chez Wildlight, merci d'avoir joué, de nous avoir soutenus et de faire partie de l'histoire de Highguard.
Le studio précise que même si plus de deux millions de personnes ont essayé le jeu, il est en incapacité à fidéliser une base de joueurs durable pour soutenir le projet sur le long terme. Lors de son lancement le 26 janvier 2026, le titre avait pourtant franchi la barre des cent mille joueurs simultanés
. Aujourd'hui, ils sont péniblement moins de cinq cents à se connecter quotidiennement.
Une dernière mise à jour avant le rideau
Malgré cette fin prématurée, Wildlight ne compte pas débrancher la prise sans un dernier tour de piste
. Une ultime mise à jour est prévue pour le début du mois de mars. Ce patch final introduira un nouveau Gardien, une arme inédite, un système de progression de compte et des arbres de compétences. Les développeurs espèrent ainsi convaincre les joueurs de revenir une dernière fois pour profiter de ces nouveautés avant la coupure définitive.
Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens, notamment concernant les microtransactions. Le jeu proposait de nombreux achats cosmétiques, et le studio n'a pas encore précisé si des remboursements seraient envisageables pour les joueurs ayant investi de l'argent réel. Le programme de contenus téléchargeables prévu pour durer une année entière est, quant à lui, logiquement annulé.
commentaires (2)
Il était annoncé depuis le début comme étant le prochain Concord, il n'a pas déçu =D
Nouvelle victoire pour les gamers et le gaming!
L'échec monumental de ce jeu est plus que mérité. C'est ce qu'on récolte quand on pond des bouses F2P qui semblent faites via IA. Sans déconner, on dirait le genre de rêve délirant qu'on a quand on a de la fièvre. Sauf que là le gars qui a fait ce rêve enfiévré a décidé de le raconter à ChatGPT et de lui demander d'en faire un jeu :D
Et c'est tellement lisse, aseptisé, générique, sans âme que ça fait penser aux "faux jeux" qu'on voit dans les films/séries (ou dans certains jeux vidéos, genre le jeu auquel joue le fils de Michael dans GTA V) ...
C'est triste mais bon... En 2026 tu te dois d'avoir une communication solide et anticiper la sortie, la tout a été raté....