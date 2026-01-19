Highguard ne devait initialement pas être la dernière annonce des Game Awards

La révélation de Highguard aux Game Awards a provoqué une vague de haine immédiate. Alors que beaucoup pensaient que le studio avait payé une fortune pour ce créneau prestigieux, la réalité est tout autre : c'est un cadeau de Geoff Keighley qui se retourne aujourd'hui contre les développeurs.
C'est l'histoire d'un cadeau qui se transforme en malédiction. Highguard, le nouveau hero shooter dévoilé lors de la dernière cérémonie des Game Awards
, subit depuis son annonce une véritable fronde populaire, bien que l'absence de communication depuis l'a fait peu à peu oublier, à une semaine de sa sortie. La bande-annonce a été accueillie froidement, noyée sous les critiques évoquant des « vibes à la Concord
» et un ratio de pouces rouges catastrophique sur YouTube. La communauté, persuadée que le studio avait sorti le chéquier pour s'offrir une place de choix aux côtés des mastodontes de l'industrie, a vu rouge. Pourtant, la vérité révélée récemment change totalement la perspective sur ce lancement raté.
Un privilège gratuit qui coûte cher en réputation
Alors que les éditeurs déboursent habituellement des sommes à six chiffres pour diffuser une simple bande-annonce lors de l'événement, et bien plus pour être l'ultime annonce, qui retient l'intérêt de tous, Highguard n'a pas versé un seul centime pour avoir cette place convoitée
. Selon un rapport de Paul Tassi
, journaliste chez Forbes, c'est Geoff Keighley lui-même, l'organisateur du show, qui a pris l'initiative
. Séduit par le projet, il a offert cette visibilité inespérée aux développeurs. Une faveur qui, paradoxalement, a placé le jeu dans une position intenabl.
J'ai appris que Highguard n'avait en réalité pas payé pour la diffusion de la séquence lors de la finale des Game Awards. C'était simplement l'émission qui l'avait placée là.
Ce geste généreux a eu l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de propulser Highguard, cette mise en lumière excessive a exposé ses faiblesses graphiques et son manque d'originalité apparent à un public exigeant, prêt à sanctionner tout ce qui ressemble de près ou de loin à un nouveau jeu service générique. Là où une sortie discrète ou un shadow drop à la Apex Legends
aurait pu permettre au gameplay de parler de lui-même, cette exposition majeure a cristallisé les frustrations des joueurs
.
Une haine virale symptomatique
L'acharnement contre Highguard soulève une question plus large sur la toxicité ambiante et la rapidité avec laquelle la communauté condamne de nouvelles productions. Le jeu ne semble pas techniquement désastreux, simplement commun et un peu terne. En acceptant ce cadeau empoisonné, Highguard est passé du statut de simple hero shooter lambda à celui de « ce hero shooter » que tout le monde adore détester
, héritant malgré lui du spectre de l'échec de Concord.
Heureusement, Highguard arrive en free-to-play et permettra à tout le monde de se faire son propre avis. Sa sortie est supposée se faire ce 26 janvier.
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