Highguard ne devait initialement pas être la dernière annonce des Game Awards



le 19 janvier 2026 à 16h00 Publié par Corentin Rimbert le 19 janvier 2026 à 16h00

La révélation de Highguard aux Game Awards a provoqué une vague de haine immédiate. Alors que beaucoup pensaient que le studio avait payé une fortune pour ce créneau prestigieux, la réalité est tout autre : c'est un cadeau de Geoff Keighley qui se retourne aujourd'hui contre les développeurs.