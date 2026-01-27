Highguard dévoile les nouveautés à venir dans une feuille de route fournie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2026 à 10h38
Wildlight Entertainment a, récemment, partagé des informations concernant les nouveaux contenus prévus pour Highguard.
Highguard dévoile les nouveautés à venir dans une feuille de route fournie
Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026, sur plusieurs plateformes de jeu, Highguard a eu un très bon lancement, en termes d'audience. Évidemment, Wildlight Entertainment n'a pas prévu de s'arrêter là et a ainsi prévu de nombreuses nouveautés pour Highguard, qui ont été dévoilées via une première feuille de route.

Une première roadmap conséquente pour Highguard

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Wildlight Entertainment a partagé une première feuille de route pour Highguard. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à diverses nouveautés, tout au long de cette année 2026. Ces nouveaux contenus arriveront avec chaque nouvel épisode, dont la plupart sont divisés en deux parties et dureront deux mois environ.

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De ce fait, l'épisode 2 débutera en février et ajoutera un nouveau Warden, une nouvelle carte, le mode Classé, mais aussi une nouvelle monture. Une nouvelle base, de nouvelles amulettes et une nouvelle arme se rendront disponibles avec l'épisode 3, devant arriver en avril. La communauté peut s'attendre à une nouvelle carte, une nouvelle base et un nouveau mode de jeu à durée limitée en juin et juillet. Et les mois suivants ne seront pas en reste avec, notamment, de nouvelles armes, de nouveaux mods et de nouveaux items.

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Ainsi, tous les mois, Highguard recevra de nouveaux contenus. Si chaque épisode proposera ses nouveautés, remarquons qu'à chaque fois, nous pouvons nous attendre à un nouveau Warden et une nouvelle base.

Des détails communiqués progressivement

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Étant donné qu'Highguard vient tout juste de sortir, cette feuille de route n'est qu'une première communication à propos des nouveautés à venir sur le shooter JcJ. Wildlight Entertainment a, bien entendu, prévu d'apporter de plus amples détails à ce sujet dans les mois à venir. D'ailleurs, le studio précise que « plus d'informations arriveront » à l'approche de chaque épisode. Entre-temps, nous pouvons, évidemment, nous attendre à des patchs apportant des améliorations et des corrections.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Highguard, qui est sorti le 26 janvier 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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