Highguard dévoile les nouveautés à venir dans une feuille de route fournie

Wildlight Entertainment a, récemment, partagé des informations concernant les nouveaux contenus prévus pour Highguard.

Une première roadmap conséquente pour Highguard

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Des détails communiqués progressivement

Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026, sur plusieurs plateformes de jeu,a eu un très bon lancement, en termes d'audience. Évidemment, Wildlight Entertainment n'a pas prévu de s'arrêter là et a ainsi prévuEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Ainsi,. Ces nouveaux contenus arriveront avec chaque nouvel épisode, dont la plupart sont divisés en deux parties et dureront deux mois environ.De ce fait, l'épisode 2 débutera en février et ajoutera un nouveau Warden, une nouvelle carte, le mode Classé, mais aussi une nouvelle monture. Une nouvelle base, de nouvelles amulettes et une nouvelle arme se rendront disponibles avec l'épisode 3, devant arriver en avril. La communauté peut s'attendre à une nouvelle carte, une nouvelle base et un nouveau mode de jeu à durée limitée en juin et juillet. Et les mois suivants ne seront pas en reste avec, notamment, de nouvelles armes, de nouveaux mods et de nouveaux items.. Si chaque épisode proposera ses nouveautés, remarquons qu'à chaque fois, nous pouvons nous attendre à un nouveau Warden et une nouvelle base.Étant donné qu'vient tout juste de sortir, cette feuille de route n'est qu'une première communication à propos des nouveautés à venir sur le shooter JcJ. Wildlight Entertainment a, bien entendu, prévu d'apporter de plus amples détails à ce sujet dans les mois à venir. D'ailleurs, le studio précise que « plus d'informations arriveront » à l'approche de chaque épisode. Entre-temps, nous pouvons, évidemment, nous attendre à des patchs apportant des améliorations et des corrections.Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 26 janvier 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.