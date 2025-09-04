Valve dépose la marque « Steam Frame » : nouvelle console, accessoire ou autre chose ?



le 04 septembre 2025 à 14h48 Publié par Corentin Rimbert le 04 septembre 2025 à 14h48

Le 2 septembre 2025, Valve a officiellement enregistré la marque Steam Frame auprès de l'USPTO. Si le descriptif évoque du matériel informatique et des consoles de jeux, le mystère reste entier quant à la véritable nature de ce futur produit.