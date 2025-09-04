Valve dépose la marque « Steam Frame » : nouvelle console, accessoire ou autre chose ?

Le 2 septembre 2025, Valve a officiellement enregistré la marque Steam Frame auprès de l'USPTO. Si le descriptif évoque du matériel informatique et des consoles de jeux, le mystère reste entier quant à la véritable nature de ce futur produit.
Après le succès du Steam Deck et de sa déclinaison OLED
, Valve semble préparer une nouvelle étape dans sa stratégie hardware. Le dépôt de la marque Steam Frame
mentionne des consoles de jeux, des accessoires et des périphériques multimédias, sans pour autant préciser s'il s'agit d'un successeur au Steam Deck, d'une console hybride, ou d'un tout autre appareil pensé pour enrichir l'écosystème Steam. Rappelons que la société prévoirait de sortir une nouvelle console d'ici deux ans.
Un descriptif volontairement large
Selon les documents déposés (via Reddit
), Steam Frame couvre à la fois du matériel informatique et multimédia
(capable de traiter et diffuser audio, vidéo et données) et des consoles de jeux vidéo avec leurs accessoires
. Une définition volontairement large qui laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations. S'agit-il d'un nouveau Steam Machine, d'une console autonome, ou d'un périphérique pensé pour compléter le Steam Deck ? Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite par Valve.
L'hypothèse la plus répandue est celle d'un dock évolué
, qui permettrait de transformer un futur Steam Deck en console de salon, peut-être avec le support d'un GPU externe pour booster les performances, comme certains PC portables le permettent déjà via Thunderbolt 4. D'autres estiment que Steam Frame pourrait être une mini-console hybride
, pensée pour concurrencer directement la Nintendo Switch 2, tout en s'intégrant à l'écosystème SteamOS.
Des indices croisés avec « Valve Fremont »
Il y a quelques semaines, des benchmarks de matériel nommé Valve Fremont ont fait surface sur Geekbench
, affichant un CPU AMD personnalisé et une carte graphique Radeon RX 7600. Beaucoup y ont vu les prémices d'un futur PC compact façon Steam Machine. Si Fremont est bien une machine à part entière, Steam Frame pourrait être un autre projet, avec un usage complémentaire.
Pour l'heure, Valve n'a pas confirmé de nouveaux projets hardware
, et toute spéculation reste à prendre avec précaution. Néanmoins, après le succès critique et commercial du Steam Deck, il paraît évident que l'entreprise souhaite capitaliser sur cette dynamique, tout en essayant de toucher encore plus de joueurs. Reste à voir si Steam Frame incarnera une nouvelle console maison
ou un accessoire innovant
capable de bouleverser à nouveau le marché du jeu PC portable. Réponse dans les mois à venir.
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