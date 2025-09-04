Valve dépose la marque « Steam Frame » : nouvelle console, accessoire ou autre chose ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2025 à 14h48
Le 2 septembre 2025, Valve a officiellement enregistré la marque Steam Frame auprès de l'USPTO. Si le descriptif évoque du matériel informatique et des consoles de jeux, le mystère reste entier quant à la véritable nature de ce futur produit.
Valve dépose la marque « Steam Frame » : nouvelle console, accessoire ou autre chose ?
Après le succès du Steam Deck et de sa déclinaison OLED, Valve semble préparer une nouvelle étape dans sa stratégie hardware. Le dépôt de la marque Steam Frame mentionne des consoles de jeux, des accessoires et des périphériques multimédias, sans pour autant préciser s'il s'agit d'un successeur au Steam Deck, d'une console hybride, ou d'un tout autre appareil pensé pour enrichir l'écosystème Steam. Rappelons que la société prévoirait de sortir une nouvelle console d'ici deux ans.

Un descriptif volontairement large

Selon les documents déposés (via Reddit), Steam Frame couvre à la fois du matériel informatique et multimédia (capable de traiter et diffuser audio, vidéo et données) et des consoles de jeux vidéo avec leurs accessoires. Une définition volontairement large qui laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations. S'agit-il d'un nouveau Steam Machine, d'une console autonome, ou d'un périphérique pensé pour compléter le Steam Deck ? Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite par Valve.

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L'hypothèse la plus répandue est celle d'un dock évolué, qui permettrait de transformer un futur Steam Deck en console de salon, peut-être avec le support d'un GPU externe pour booster les performances, comme certains PC portables le permettent déjà via Thunderbolt 4. D'autres estiment que Steam Frame pourrait être une mini-console hybride, pensée pour concurrencer directement la Nintendo Switch 2, tout en s'intégrant à l'écosystème SteamOS.

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Pour l'heure, Valve n'a pas confirmé de nouveaux projets hardware, et toute spéculation reste à prendre avec précaution. Néanmoins, après le succès critique et commercial du Steam Deck, il paraît évident que l'entreprise souhaite capitaliser sur cette dynamique, tout en essayant de toucher encore plus de joueurs. Reste à voir si Steam Frame incarnera une nouvelle console maison ou un accessoire innovant capable de bouleverser à nouveau le marché du jeu PC portable. Réponse dans les mois à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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