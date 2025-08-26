Valve Fremont : Valve bientôt prêt à sortir une console de salon ?



le 26 août 2025 à 11h35 Publié par Corentin Rimbert le 26 août 2025 à 11h35

Une mystérieuse console signée Valve, nommée Fremont, est apparue sur Geekbench. Avec un CPU six cœurs et une carte graphique AMD dédiée, elle pourrait marquer le grand retour de Valve sur le marché des consoles de salon, après avoir conquis celui de la console portable.