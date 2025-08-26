Valve Fremont : Valve bientôt prêt à sortir une console de salon ?

Une mystérieuse console signée Valve, nommée Fremont, est apparue sur Geekbench. Avec un CPU six cœurs et une carte graphique AMD dédiée, elle pourrait marquer le grand retour de Valve sur le marché des consoles de salon, après avoir conquis celui de la console portable.
Valve semble prêt à retenter l'expérience du hardware pour le salon. Alors que le Steam Deck continue de séduire
, une machine au nom de code Fremont
a fait surface sur la base de données de Geekbench
. De quoi relancer les rumeurs autour d'une véritable console SteamOS pour la TV
, potentiellement concurrente des PS5, Xbox Series et de la Switch 2.
Les premières informations de Fremont
Selon la fiche Geekbench, Fremont embarque un processeur 6 cœurs / 12 threads cadencé à 3,2 GHz
, accompagné de 8 Go de RAM DDR5
. L'appareil testé tournait sous Windows 11 Pro
, ce qui intrigue, puisque le produit final devrait logiquement utiliser SteamOS
, le système Linux optimisé par Valve. Côté graphique, l'insider Brad Lynch
affirme que Fremont serait doté d'une carte graphique dédiée AMD RX 7600
, logée dans un boîtier custom de Valve. Le CPU serait quant à lui basé sur une version semi-custom de Hawk Point 2, sans GPU intégré.
Une console pensée pour le salon
Brad Lynch décrit Fremont comme un PC/console orienté TV
, équipé d'un port HDMI dédié. Valve prévoirait de lancer l'appareil aux côtés de plusieurs nouveaux périphériques :
- Le contrôleur « Ibex », successeur du Steam Controller.
- Le casque VR « Deckard », attendu depuis plusieurs années.
- De nouveaux contrôleurs VR nommés « Roy ».
Si ces informations se confirment, Fremont s'inscrirait dans une stratégie plus large, où Valve tenterait de reprendre sa place dans le hardware de salon après l'échec des Steam Machines. Après être revenue en douceur avec le Valve Index et le Steam Deck, la société souhaite maintenant passer à la vitesse supérieure.
Un précédent mitigé avec les Steam Machines
Il y a près de dix ans, Valve avait déjà tenté une incursion dans le salon avec les Steam Machines
. Conçues par divers constructeurs, ces mini-PC sous SteamOS n'avaient jamais trouvé leur public, en partie à cause d'un prix élevé, d'un catalogue limité sous Linux à l'époque et du très controversé Steam Controller. Cette fois-ci, Valve semble miser sur une configuration plus familière, un OS mieux rodé et surtout un écosystème porté par le succès du Steam Deck.
Reste à voir le prix et si le public est prêt à se familiariser avec une nouvelle console de salon, alors que PlayStation et Xbox sont très bien implantés.
Un lancement proche ?
Valve n'a pour l'instant rien confirmé officiellement. L'apparition de Fremont sur Geekbench laisse penser que le projet est en phase avancée de test
, mais les spécifications pourraient encore évoluer. Si la machine venait à être annoncée, elle représenterait une alternative hybride entre mini-PC et console
, centrée sur SteamOS et l'écosystème PC.
Avec un Steam Deck qui a déjà consolidé la réputation de Valve dans le hardware, Fremont pourrait être la pièce manquante pour conquérir le salon
et rivaliser avec les géants du marché. Réponse dans les mois à venir. En attendant, si vous souhaitez acheter un Steam Deck, c'est le moment ou jamais avec les promotions sur Amazon
.
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