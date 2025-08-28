Le Steam Deck 2 devrait bien sortir oui, mais pas tout de suite



le 28 août 2025 à 15h31 Publié par Corentin Rimbert le 28 août 2025 à 15h31

Un nouveau bruit de couloir laisse entendre que le Steam Deck 2, la prochaine génération de la console portable de Valve, ne verrait pas le jour avant 2028. Une attente qui correspondrait à la volonté de Valve d'attendre une réelle avancée technologique avant de proposer un successeur.