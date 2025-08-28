Le Steam Deck 2 devrait bien sortir oui, mais pas tout de suite

Un nouveau bruit de couloir laisse entendre que le Steam Deck 2, la prochaine génération de la console portable de Valve, ne verrait pas le jour avant 2028. Une attente qui correspondrait à la volonté de Valve d'attendre une réelle avancée technologique avant de proposer un successeur.
Alors que le Steam Deck continue de séduire avec sa version OLED lancée fin 2023, les spéculations autour d'un Steam Deck 2 s'intensifient. Selon une fuite relayée par le leaker réputé KeplerL2
, Valve viserait 2028 pour lancer sa nouvelle machine
. Une échéance lointaine qui confirme la prudence de l'entreprise face à un marché du PC portable en pleine effervescence, dominé aussi par ASUS et Lenovo.
Un calendrier cohérent avec la stratégie de Valve
Valve a déjà laissé entendre que le Steam Deck 2 ne serait pas pour tout de suite
. Lors du lancement de la version OLED, Lawrence Yang, designer chez Valve, parlait du modèle comme de la « version définitive de la première génération
». À l'époque, il expliquait qu'il faudrait attendre deux à trois ans
pour qu'un saut technologique significatif en matière de performance et d'efficacité justifie un véritable successeur.
En janvier 2025, des bruits évoquaient l'utilisation du Ryzen Z2 d'AMD
pour équiper un éventuel Steam Deck 2. Mais cette rumeur a été rapidement démentie par Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve, qui avait affirmé qu'il « n'y a pas et il n'y aura pas de Z2 Steam Deck
». Depuis, Valve a confirmé se concentrer sur le support du Steam Deck actuel et de sa version OLED, tout en observant la concurrence.
Un marché des portables en pleine explosion
Le succès du Steam Deck a ouvert la voie à une vague de machines hybrides, dont l'ASUS ROG Ally
ou la Lenovo Legion Go
. Si Valve choisit d'attendre 2028, cela signifierait que l'entreprise prend le temps de laisser mûrir le marché tout en préparant une machine suffisamment innovante pour se démarquer. En parallèle l'entreprise travaillerait aussi sur une console de salon
, pour s'imposer encore un peu plus sur le marché vidéoludique.
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