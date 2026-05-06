SteelSeries fête ses 25 ans avec un casque gaming qui veut tout remplacer

Pour son quart de siècle, SteelSeries sort l'artillerie lourde avec l'Arctis Nova Pro Omni, un casque sans fil haut de gamme certifié Hi-Res qui connecte jusqu'à cinq appareils simultanément. Une bête de technologie, mais à quel prix.

Chez GAMEWAVE, l'Arctis Nova Pro sans fil fait partie des rares casques qui ont survécu au temps. Testé en 2023 avec un 9,5/10, il est resté, depuis, un compagnon du quotidien.

Difficile donc de rester indifférent face à ce que SteelSeries propose aujourd'hui. Pour ses 25 ans d'existence, la marque danoise ne se contente pas d'une belle boîte collector ou d'une édition spéciale puisqu'elle sort un casque entièrement repensé, baptisé Arctis Nova Pro Omni, disponible depuis le 5 mai 2026 à 399,99 €.

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Un casque, cinq appareils

La grande ambition de ce nouveau modèle, c'est de devenir le seul casque dont vous aurez besoin, quelle que soit la situation. Grâce à la technologie OmniPlay, il peut se connecter à cinq appareils différents et mixer simultanément jusqu'à quatre sources audio. Concrètement, ça signifie que vous pouvez jouer sur console, avoir Discord ouvert sur PC et écouter un podcast depuis votre téléphone, le tout en même temps, sans jongler avec les branchements.

La qualité sonore suit logiquement l'ambition. L'Arctis Nova Pro Omni est certifié Hi-Res Wireless par la Société japonaise de l'audio, avec une restitution en 96 kHz / 24 bits via les connexions 2,4 GHz et Bluetooth. Ses haut-parleurs en néodyme de 40 mm couvrent une plage de fréquences de 10 Hz à 40 kHz, ce qui représente une amplitude bien au-delà de ce que l'oreille humaine perçoit habituellement.









Silence et clarté vocale au programme

L'isolation est un autre point fort mis en avant par SteelSeries. La réduction active du bruit serait capable de bloquer jusqu'à 40 % de nuisances sonores supplémentaires par rapport aux casques concurrents, selon des tests indépendants menés en octobre 2025.

Du côté du micro, le ClearCast Pro omnidirectionnel embarque une technologie de suppression du bruit basée sur l'IA, censée éliminer jusqu'à 96 % du bruit ambiant. Des chiffres impressionnants sur le papier, qu'il faudra bien sûr vérifier à l'usage.

Un écosystème pensé pour tout contrôler

SteelSeries n'a pas juste travaillé le hardware. L'ensemble du casque s'articule autour d'un écosystème logiciel et matériel assez complet. Le GameHub, boîtier externe doté d'un écran OLED, permet d'ajuster les réglages audio en temps réel, avec un suivi visuel des niveaux par source. L'application Arctis sur mobile donne accès à plus de 200 préréglages optimisés par jeu, tandis que le logiciel Sonar sur PC ouvre des options de mixage avancé et d'audio spatial.

Enfin, pour ne jamais tomber en panne en pleine session, le système « Infinite Power » intègre une double batterie interchangeable, ce qui garantit une autonomie en continu sans interruption, ce qui était déjà le cas pour l'Arctis Nova Pro.

Un positionnement assumé

Disponible en trois coloris que sont Midnight Blue, White et Graphite, l'Arctis Nova Pro Omni s'adresse clairement à un public qui ne compte pas. À presque 400 euros, il se place parmi les casques gaming les plus chers du marché, mais reste tout de même cohérent avec les sorties du moment, notamment le Turtle Beach Stealth Pro II, réel concurrent annoncé au prix de 350 €.

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Toutefois, SteelSeries joue la carte de la polyvalence totale, en présentant ce modèle comme un remplacement possible de votre casque gaming, de votre casque nomade et de votre équipement de visioconférence à la fois. Un argument qui peut faire sens, à condition que la promesse tienne une fois en main.