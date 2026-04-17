Turtle Beach dévoile le Stealth Pro II, la nouvelle arme ultime des joueurs exigeants

Turtle Beach repousse les limites de l'audio gaming avec le Stealth Pro II. Ce nouveau casque sans fil multiplateforme promet une immersion sonore absolue, un confort premium et des fonctionnalités de pointe pour séduire les joueurs les plus exigeants.

Turtle Beach frappe fort dans l'univers très concurrentiel des périphériques gaming. Le constructeur s'était déjà illustré en 2023 avec le Stealth Pro, devenu une référence aussi discrète qu'efficace pour répondre aux attentes des joueurs, malgré quelques défauts.



Aujourd'hui, la marque passe à la vitesse supérieure avec l'annonce officielle du Stealth Pro II, un casque sans fil multiplateforme qui vise clairement le sommet. Successeur très attendu, ce nouveau modèle entend s'imposer comme une référence incontournable en combinant son haute résolution, polyvalence avancée et design pensé pour les longues sessions de jeu, tout en gommant les traits qui pouvaient frustrer de son prédécesseur.





Une qualité sonore qui défie les lois de la furtivité

Pour prouver l'efficacité redoutable de son nouveau casque, le constructeur américain a organisé une confrontation pour le moins insolite. Un joueur équipé du Stealth Pro II a été mis au défi de repérer Jinichi Kawakami, présenté comme le dernier ninja vivant au Japon. Résultat, la technologie audio avancée a permis de capter le moindre bruissement, prouvant qu'il est désormais possible d'entendre « l'inaudible » en pleine partie.



Cette prouesse s'explique par une fiche technique impressionnante. Le casque embarque des haut-parleurs doubles Eclipse de 60 mm, offrant des basses profondes et des aigus cristallins. De plus, il bénéficie d'une certification audio sans fil haute résolution délivrée par la Japan Audio Society, garantissant un son 24 bits 96 kHz via une connexion USB à très faible latence. L'intégration de la technologie Dolby Atmos vient sublimer le tout en créant une scène sonore tridimensionnelle d'une précision chirurgicale.





Une polyvalence multiplateforme sans précédent

L'une des grandes forces de ce nouveau modèle réside dans son système exclusif CrossPlay 2.0. Cette innovation majeure permet aux utilisateurs de basculer instantanément entre différentes plateformes, jusqu'à quatre appareils distincts, d'une simple pression sur un bouton. Que vous passiez de votre console de salon à votre ordinateur, la transition est annoncée comme fluide et sans coupure.



Standard pour cette gamme de prix, mais indispensable à l'usage, le casque propose également une connectivité simultanée. Il est tout à fait possible de jouer sur sa console via la connexion sans fil 2,4 GHz tout en écoutant de la musique ou en répondant à un appel sur son smartphone grâce au Bluetooth intégré. Des commandes de volume indépendantes facilitent grandement la gestion de ces deux flux sonores.





Confort premium et communication limpide

Le design n'a pas été laissé pour compte. Conçu avec de l'aluminium anodisé et des matériaux doux au toucher, le Stealth Pro II respire la solidité. Les coussinets en mousse à mémoire de forme, équipés du système ProSpecs pour les porteurs de lunettes, assurent un confort optimal même après plusieurs heures de jeu. En outre, il conserve l'un de ses atout essentiel qu'est son autonomie. En effet, grâce à deux batteries interchangeables offrant chacune quarante heures de jeu continu, autant dire que vous ne serez jamais à court de jus.





Du côté de la communication, le microphone flottant unidirectionnel de 9 mm intègre une réduction de bruit propulsée par l'intelligence artificielle. Les bruits de fond sont éliminés pour garantir des échanges vocaux d'une clarté professionnelle lors des parties en ligne.

Le Stealth Pro II représente le summum de l'audio gaming chez Turtle Beach Corporation. La convergence de l'innovation, du design, de la clarté sonore et du confort fait de ce casque, notre modèle phare, la nouvelle référence absolue à laquelle tous les autres casques gaming seront comparés.





, ce casque se décline en deux versions principales, l'une optimisée pour l'écosystème Microsoft et l'autre pour celui de Sony, tout en restant compatibles avec les PC et les appareils mobiles. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les joueurs impatients de redécouvrir leurs univers virtuels préférés.