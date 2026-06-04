Shokz OpenDots : La gamme d'écouteurs à clip s'agrandit avec deux nouveaux modèles

Après avoir introduit son premier format à clip avec les OpenDots ONE, la marque Shokz transforme l'essai en déployant une gamme complète dès le 4 juin 2026. Les nouveaux OpenDots 2 et OpenDots Air viennent pérenniser ce design original qui se fixe sur l'oreille sans obstruer le conduit auditif pour garantir un confort total durant les longues sessions d'écoute.

L'évolution d'un format hybride entre technologie et accessoire

La particularité de cette gamme réside dans son architecture en forme de clip. Contrairement aux écouteurs classiques qui s'insèrent dans l'oreille, ces modèles utilisent un arceau flexible en alliage de titane recouvert de silicone pour se fixer sur le pavillon. Cette approche permet de conserver une conscience totale de l'environnement sonore tout en évitant la fatigue liée à la pression dans le canal auditif.

Les nouveaux venus affichent un poids plume de seulement 6,4 grammes par unité. Cette légèreté associée au système de détection automatique de l'oreille permet de porter les écouteurs indifféremment à gauche ou à droite sans se soucier du sens de pose. Ce design se montre particulièrement adapté pour les utilisateurs qui portent des lunettes puisque l'arceau ne vient pas entrer en conflit avec les branches de la monture. Les lecteurs désireux de découvrir les prémices de cette technologie peuvent d'ailleurs consulter notre test des Shokz OpenDots ONE.

OpenDots 2 ou la recherche de la performance audio

Le modèle OpenDots 2 se positionne comme le successeur direct de la première génération premium. Il introduit une innovation majeure pour les appels avec l'intégration d'un microphone à conduction osseuse. Ce système capte les vibrations de la mâchoire de l'utilisateur pour isoler la voix des bruits extérieurs et assurer une clarté optimale même dans des environnements bruyants.









Côté résistance, ce modèle bénéficie d'une certification IP57. Cet indice garantit une protection totale contre la poussière ainsi qu'une résistance à une immersion temporaire dans l'eau. L'autonomie totale atteint désormais 40 heures grâce au boîtier de charge qui devient par ailleurs compatible avec la recharge sans fil par induction.

OpenDots Air pour une accessibilité renforcée

La grande nouveauté de cette annonce réside dans l'arrivée de l'OpenDots Air. Ce modèle propose une expérience similaire en termes de confort mais avec une fiche technique légèrement simplifiée pour réduire le coût d'achat. Il conserve la technologie de diffusion sonore directionnelle qui permet d'orienter le son vers l'oreille afin de limiter au maximum les fuites audibles par l'entourage.

Ces écouteurs proposent ainsi une autonomie très confortable de 36 heures avec leur étui de transport. Comme la version premium, ils intègrent la connexion multipoint permettant de rester lié simultanément à deux appareils comme un téléphone et une tablette. Cette fonction s'avère idéale pour basculer d'une vidéo sur ordinateur à un appel entrant sans aucune manipulation manuelle.

Tarifs et comparaison avec le marché actuel

Les deux modèles sont commercialisés dès le 4 juin 2026 auprès des revendeurs habituels. L'OpenDots 2 s'affiche au prix de 199 euros tandis que l'OpenDots Air est proposé à 139 euros.

Avec ce nouveau catalogue, la marque Shokz propose désormais l'offre la plus large sur le segment des écouteurs à clip. Alors que les modèles concurrents comme les Bose Ultra Open Earbuds se négocient encore aux alentours des 300 euros, l'arrivée de la version Air à moins de 150 euros démocratise enfin ce format pour le grand public. La version premium reste quant à elle compétitive face aux Huawei FreeClip grâce à l'ajout de la conduction osseuse et d'une meilleure étanchéité certifiée.