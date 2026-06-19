Sandisk dévoile des SSD de 8 To pour booster le stockage des joueurs PS5 et PC

L'époque des jeux vidéo qui monopolisent l'intégralité de l'espace de stockage est bel et bien installée. Face à des titres dépassant régulièrement la centaine de gigaoctets, une nouvelle gamme de SSD très haute performance arrive sur le marché afin de libérer les utilisateurs des contraintes techniques les plus frustrantes.

Une solution surpuissante pour la PlayStation 5

Déjà bien installé dans le monde du stockage, notamment récemment avec l'arrivée de la carte Micro SD en collaboration avec Nintendo, le fabricant a officiellement levé le voile sur le SANDISK Optimus GX PRO 850P. Il s'agit d'un SSD NVMe, un petit circuit de stockage ultra rapide qui s'insère directement dans la console, pensé exclusivement pour l'écosystème de Sony.

Ce composant bénéficie d'une licence officielle et arbore fièrement le logo PlayStation, ce qui garantit une compatibilité parfaite avec la machine. Les joueurs pourront ainsi étendre leur bibliothèque numérique jusqu'à un impressionnant total de 8 To. Il s'agit d'une véritable bouffée d'oxygène pour ceux qui aiment conserver une ludothèque massive à portée de manette sans devoir retélécharger leurs titres en permanence.









La course à la vélocité

Outre la capacité gargantuesque, les performances brutes sont au rendez-vous. Grâce à l'interface PCIe de quatrième génération, une technologie de connexion moderne qui accélère les échanges de données, ce modèle atteint des vitesses de lecture de 7 300 Mo/s. Le refroidissement est quant à lui assuré par un dissipateur thermique intégré. Cette nouveauté architecturale permet de maintenir des performances maximales, même lors des sessions de jeu intensives. Le constructeur promet ainsi une expérience fluide en réduisant les temps de chargement à leur plus simple expression.

Les consoles portables et le PC passent à la vitesse supérieure

Sandisk n'oublie pas le marché en pleine explosion des machines nomades. C'est ainsi que le modèle Optimus GX 7100X a été spécialement conçu pour s'intégrer dans des appareils comme la ROG Ally d'Asus, tout en ciblant les joueurs PC et l'écosystème Microsoft.

Ce stockage, disponible dans des capacités atteignant 4 To, propose une efficacité énergétique retravaillée. Loin d'être annodin, cette amélioration se veut crucial puisqu'une une gestion mieux optimisée de l'énergie permet de moins solliciter la batterie et de préserver l'autonomie des consoles portables, un aspect souvent pointé du doigt par les plus exigeants d'entre vous.







Une gamme complète pour tous les profils

En marge de ces deux têtes d'affiche, la marque a détaillé le reste de sa famille Optimus. On retient notamment le GX PRO 8100, qui embrasse la toute dernière norme PCIe 5.0 pour offrir des vitesses de transfert toujours plus importantes, ciblant particulièrement les créateurs de contenu et les calculs lourds liés à l'intelligence artificielle.









un format miniature taillé sur mesure pour se glisser dans les consoles les plus compactes du marché. Avec ce déploiement massif, Sandisk confirme sa volonté de dominer le secteur du stockage pour le jeu en proposant une solution adaptée à chaque profil, que l'on soit confortablement installé dans son canapé ou en déplacement.