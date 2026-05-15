Razer Blade 18 2026 : un laptop gaming qui veut faire oublier votre PC de bureau

Razer dévoile l'édition 2026 de son Blade 18 avec une RTX 5090 et un écran double mode jusqu'à 440 Hz. Une machine pensée autant pour le jeu que pour l'intelligence artificielle, mais qui s'adresse clairement à un public prêt à y mettre le prix.

Razer n'a jamais vraiment joué la carte de la sobriété, et le Blade 18 2026 ne fait pas exception. Déjà disponible en exclusivité sur le site du constructeur et dans certains RazerStores, cette nouvelle version du fleuron de la marque californienne affiche des ambitions claires, remplacer un PC de bureau tout en tenant dans un châssis mobile. Un pari audacieux, mais les composants embarqués donnent du crédit à la promesse.

Une puissance brute difficile à ignorer

Sous le capot, Razer mise sur des composants de pointe avec un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 24 cœurs capables de grimper jusqu'à 5,5 GHz, accompagné d'un NPU, un processeur dédié aux tâches d'intelligence artificielle, pour alléger le CPU sur ces calculs spécifiques. La carte graphique, elle, ne laisse aucune place au doute avec une NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 24 Go de VRAM et un TGP de 175 W. De quoi encaisser les jeux AAA les plus gourmands sans broncher, mais aussi faire tourner des modèles d'IA en local avec une fluidité que peu de machines mobiles peuvent revendiquer.

Razer avance des chiffres concrets. La machine serait capable de traiter les requêtes adressées à un grand modèle de langage, le type d'IA derrière des outils comme ChatGPT, jusqu'à 37 % plus rapidement que la concurrence. Pour la génération d'images par IA, l'écart grimperait à 2,2 fois plus vite qu'un MacBook Pro M5 Max, selon des tests internes réalisés en avril 2026. Des benchmarks à prendre avec les précautions d'usage, mais qui donnent une idée de l'écart de puissance brute.

Un écran qui s'adapte à tous les usages

L'une des innovations les plus intéressantes de ce millésime reste l'écran dual-mode de 18 pouces. L'utilisateur peut basculer à volonté entre un mode UHD+ à 240 Hz pour la création de contenu et les jeux en haute définition, et un mode FHD+ à 440 Hz taillé pour la compétition où chaque milliseconde compte. La dalle couvre jusqu'à 100 % de l'espace DCI-P3 et gagne 20 % de luminosité supplémentaire par rapport à la génération précédente.

Le son suit la même logique haut de gamme avec un système de six haut-parleurs THX Spatial Audio+, capable de restituer un son surround virtuel 7.1.4 via casque et 7.1 en direct sur les enceintes intégrées.

Une connectivité pensée pour tout brancher

Razer n'a pas lésé sur la connectique. Le Blade 18 embarque le Thunderbolt 5, le Wi-Fi 7, un port HDMI 2.1, un Ethernet 2.5 Gb et un lecteur de carte SD UHS-II. La recharge USB-C jusqu'à 100 W offre une certaine flexibilité en déplacement. Le châssis, usiné dans un bloc d'aluminium recyclé unique, profite d'une finition sablée et anodisée qui lui confère un aspect premium durable.

Tout cela a évidemment un prix, puisque le Blade 18 est affiché à 4 099,99 €. Une somme conséquente qui réserve la machine à un public très ciblé, mais qui peut se justifier pour quiconque cherche à n'avoir qu'une seule machine pour jouer, créer et développer.

Pour les plus sceptiques d'entre vous, retrouvez notre test du Blade 17, un laptop qui ne nous quitte plus depuis 2022 et qui nous accompagne parfaitement dans de nombreuses tâches du quotidien, la puissance IA de ce nouveau modèle en moins.