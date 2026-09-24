XBOX pourrait bien introduire le succès « Mythique », un équivalent du trophée Platine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2026 à 14h30
Il semblerait que les joueurs évoluant sur consoles Xbox vont prochainement avoir le droit à un succès similaire au trophée Platine de PlayStation.
XBOX pourrait bien introduire le succès « Mythique », un équivalent du trophée Platine

Sur de nombreuses plateformes de jeu (hormis sur Switch), les joueurs et les joueuses obtiennent des succès/trophées en fonction de leurs actions sur un titre. Certains d'entre eux se lancent, d'ailleurs, souvent le défi de rassembler tous les succès/trophées d'un jeu pour obtenir son 100 %, ce qui donne lieu à l'obtention du Platine sur consoles PlayStation. Jusqu'à présent, XBOX n'avait pas d'équivalent au trophée Platine, mais cela serait sur le point de changer.

À lire également

Plan de restructuration chez Xbox : tout ce qu'il faut savoir

Plan de restructuration chez Xbox : tout ce qu'il faut savoir

Le XBOX Mythic Achievement fuite avant l'heure

xbox-series-x-console-visuel

Selon différents rapports, dont des informations non officielles récemment dévoilées par Klobrille sur Twitter/X, XBOX pourrait prochainement lancer le XBOX Mythic Achievement, étant donné que sa mention est apparue à la suite d'une mise à jour de XBOX PC App. Il s'agirait d'un tout nouveau succès, qui s'obtiendrait après avoir débloqué les 1 000 points succès (Gamescore) d'un jeu. En d'autres termes, le Xbox Mythic Achievement serait l'équivalent du trophée Platine sur consoles PlayStation.

Chargement du sondage...

0 votant

Dans sa publication sur Twitter/X, Klobrille partage également une courte vidéo, qui permet d'entendre le potentiel son joué en cas de déverrouillage du succès Mythique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, XBOX n'a pas réagi à cette fuite. De ce fait, nous ne savons pas encore quand ce nouveau succès sera implanté sur les consoles Xbox, bien que ce leak semble supposer que son arrivée n'est pas si lointaine. Affaire à suivre, donc...

Dans tous les cas, l'ajout du Xbox Mythic Achievement devrait grandement ravir les chasseurs et chasseuses de 100 %, qui espèrent depuis longtemps avoir un succès spécifique et équivalent au trophée Platine de PlayStation.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 24 septembre 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 24 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Grand Solitaire Harvest 24 septembre 2026

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)