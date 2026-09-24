XBOX pourrait bien introduire le succès « Mythique », un équivalent du trophée Platine
le 24 septembre 2026 à 14h30
Sur de nombreuses plateformes de jeu (hormis sur Switch), les joueurs et les joueuses obtiennent des succès/trophées en fonction de leurs actions sur un titre. Certains d'entre eux se lancent, d'ailleurs, souvent le défi de rassembler tous les succès/trophées d'un jeu pour obtenir son 100 %, ce qui donne lieu à l'obtention du Platine sur consoles PlayStation. Jusqu'à présent, XBOX n'avait pas d'équivalent au trophée Platine, mais cela serait sur le point de changer.
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Le XBOX Mythic Achievement fuite avant l'heure
Selon différents rapports, dont des informations non officielles récemment dévoilées par Klobrille sur Twitter/X, XBOX pourrait prochainement lancer le XBOX Mythic Achievement, étant donné que sa mention est apparue à la suite d'une mise à jour de XBOX PC App. Il s'agirait d'un tout nouveau succès, qui s'obtiendrait après avoir débloqué les 1 000 points succès (Gamescore) d'un jeu. En d'autres termes, le Xbox Mythic Achievement serait l'équivalent du trophée Platine sur consoles PlayStation.
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Dans sa publication sur Twitter/X, Klobrille partage également une courte vidéo, qui permet d'entendre le potentiel son joué en cas de déverrouillage du succès Mythique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, XBOX n'a pas réagi à cette fuite. De ce fait, nous ne savons pas encore quand ce nouveau succès sera implanté sur les consoles Xbox, bien que ce leak semble supposer que son arrivée n'est pas si lointaine. Affaire à suivre, donc...
A new update for the Xbox PC App reveals: Xbox Mythic Achievement; plus symbol and unlock sound.— Klobrille (@klobrille) September 22, 2026
The Xbox Mythic Achievement is expected to be a 100% Gamerscore game completion reward. pic.twitter.com/STLisa4ubz
Dans tous les cas, l'ajout du Xbox Mythic Achievement devrait grandement ravir les chasseurs et chasseuses de 100 %, qui espèrent depuis longtemps avoir un succès spécifique et équivalent au trophée Platine de PlayStation.
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