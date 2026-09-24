COROS PACE 4 Pro : Une montre de sport AMOLED premium en titane et saphir

Le fabricant COROS officialise la commercialisation de la PACE 4 Pro. Cette montre connectée dédiée aux sports d'endurance se distingue par l'intégration d'un grand écran tactile AMOLED protégé par un verre saphir, une lunette en titane et un processeur plus véloce pensé pour fluidifier l'affichage de la cartographie.

La marque spécialisée dans les équipements pour les sports d'endurance COROS enrichit sa gamme avec la PACE 4 Pro. Cette nouvelle montre multisport reprend les bases de la PACE 4 tout en faisant évoluer plusieurs éléments importants, à commencer par son écran AMOLED, ses matériaux et ses capacités de navigation.

Le constructeur mise ainsi sur une lunette en titane et un verre saphir, deux matériaux qui accompagnent un écran plus grand et plus lumineux, tandis que l'augmentation de la mémoire vive doit permettre de rendre la cartographie plus fluide. L'ensemble reste toutefois contenu puisque la montre affiche 43 grammes avec son bracelet, tout en conservant une épaisseur de 11,8 mm.

Un écran AMOLED plus grand et plus lumineux

La COROS PACE 4 Pro embarque un écran tactile AMOLED de 1,47 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels et pouvant atteindre 3 500 nits de luminosité. Cette surface d'affichage plus généreuse doit notamment faciliter la lecture des données et des cartes, tout en profitant d'un verre saphir qui vient protéger l'écran au quotidien.

Le boîtier s'appuie pour sa part sur un alliage de titane TC4, qui permet de renforcer la structure tout en conservant un poids contenu. COROS annonce ainsi 38 grammes pour le boîtier seul, auxquels s'ajoute le bracelet en nylon pour atteindre les 43 grammes annoncés.





Une autonomie pensée pour les sorties longues

L'autonomie constitue également l'un des principaux arguments de cette nouvelle déclinaison. La PACE 4 Pro peut atteindre 60 heures de suivi GPS, tandis que ce chiffre descend à 45 heures avec l'écran toujours allumé. En utilisation quotidienne, COROS annonce jusqu'à 21 jours sur une seule charge, ou 7 jours avec l'Always-On Display activé.

Cette autonomie s'accompagne d'une fréquence de rafraîchissement adaptative, capable de passer de 60 Hz à 1 Hz lorsque l'écran n'a plus besoin d'être actualisé aussi rapidement. La montre peut ainsi conserver un affichage fluide lorsque l'utilisateur consulte ou déplace une carte, puis réduire sa consommation lorsque l'écran reste statique.

La PACE 4 Pro profite également d'un processeur plus avancé et de deux fois plus de mémoire vive que la PACE 4. Cette évolution doit surtout permettre de rendre la cartographie mondiale plus réactive, avec un défilement plus fluide et une navigation virage par virage mieux adaptée aux longues sorties.

Des capteurs pour suivre les performances

La montre ne se limite toutefois pas à la navigation, puisqu'elle embarque également plusieurs capteurs destinés au suivi de l'activité et des données physiologiques. On retrouve notamment un capteur de fréquence cardiaque optique de quatrième génération, un ECG, un capteur SpO2, un thermomètre, un altimètre barométrique et un GPS double fréquence. En bref, l'ensemble se veut particulièrement complet pour suivre au quotidien différentes données corporelles, mais aussi pour vous accompagner lors de vos entraînements ou de vos balades.

Ce dernier doit notamment limiter les perturbations du signal provoquées par les bâtiments, les falaises ou encore les zones boisées, tandis que les différents capteurs permettent à la montre de compléter les données recueillies pendant les entraînements. La PACE 4 Pro dispose également de 32 Go de stockage, notamment utilisés pour les cartes hors ligne et la musique.









Un châssis plus haut de gamme pour accompagner la cartographie

Cette évolution matérielle accompagne donc une volonté assez claire de COROS, qui cherche à proposer une montre légère sans pour autant faire l'impasse sur des matériaux plus résistants. La marque associe ainsi le titane au verre saphir, tout en conservant un format suffisamment contenu pour ne pas alourdir le poignet pendant l'entraînement.

Lewis Wu, PDG de COROS, revient justement sur cette évolution et sur les choix effectués par la marque pour cette nouvelle génération :

La COROS PACE 4 Pro représente une avancée majeure dans la conception matérielle de COROS. Elle combine l'écran le plus grand et le plus lumineux que nous ayons jamais conçu avec une lunette en titane incroyablement fine et un écran en verre saphir. Malgré ces améliorations, la montre reste remarquablement fine, avec seulement 43 grammes avec un bracelet en nylon. Réunir tout cela avec une cartographie mondiale et 60 heures d'autonomie fait de la PACE 4 Pro une réussite exceptionnelle pour notre équipe, que nous sommes impatients de présenter aux utilisateurs COROS.

Une montre pensée pour les sports d'endurance

Au-delà de la cartographie, la PACE 4 Pro conserve une approche multisport avec des modes dédiés à la course, au vélo, à la natation et au triathlon. Le mode Multisport permet également d'enchaîner plusieurs activités, tandis que les différentes données récoltées peuvent ensuite être regroupées dans l'application COROS pour suivre l'évolution des entraînements.

La montre dispose également d'un haut-parleur et d'un microphone, qui permettent notamment d'enregistrer des notes vocales pendant une activité et de passer des appels mains libres. L'utilisateur peut ainsi conserver certaines informations directement depuis son poignet, sans avoir besoin de sortir son smartphone pendant son entraînement.















Prix et disponibilité

La COROS PACE 4 Pro est déjà disponible, en noir et en blanc, au tarif de 449 €. Elle est proposée directement par COROS ainsi que chez les revendeurs spécialisés, avec une garantie constructeur de deux ans.