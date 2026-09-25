Après les licenciements, Xbox vise des objectifs financiers agressifs, mais contradictoires

Suite aux événements qui ont choqué la communauté vidéoludique, Xbox et Microsoft annoncent des mesures extrêmes. Mais d'après un employé anonyme, les objets fixés seraient très difficiles à atteindre et la communication avec les studios limitée.

Les vagues de licenciements, de fermetures de studios et de remaniements ont profondément impacté les différentes structures rattachées à Xbox. Toutes ont été réalisées dans le cadre d'un plan de restructuration de grande ampleur résumé en une seule phrase par Matt Booty : « Renforcer nos jeux, réduire nos structures ».

Mais en interne, il semble que la communication se limite au strict minimum avec des objectifs uniquement basés sur le profit rapide. C'est ce qu'aurait confié un employé anonyme d'ID Software aux journalistes d'Aftermath.

Une situation « chaotique »

Lors de cet entretien, l'employé en question déclare que « la situation reste très chaotique » et que de nombreux développeurs vivent dans une incertitude permanente. Du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur poste sans explication ou apprendre une nouvelle diminution des effectifs.

Bien qu'il y ait eu des tentatives de communication auprès des studios, tout cela reste noyé dans le jargon corporatiste habituel. Je ne crois toujours pas qu'ils aient une vision claire de l'avenir. La seule chose concrète qu'ils ont communiquée, c'est qu'ils veulent des bénéfices plus élevés, tout de suite.

Toutefois, les bénéfices à réaliser seraient extrêmement élevés, voire inatteignables pour certains projets. Dans une publication X datant de juillet dernier, Asha Sharma écrivait que « Notre activité actuelle n'est pas saine. Nous fonctionnons avec des marges de 3 à 10 fois inférieures à celles d'entreprises comparables dans les secteurs des plateformes et de l'édition. » Or, ce nouvel objectif serait devenu le standard à atteindre, tout en réduisant drastiquement les effectifs.

Des souhaits contradictoires au détriment des conditions de travail des développeurs

L'employé interrogé ajoute : « On fixe des objectifs agressifs qui auraient été irréalistes même avant les licenciements. [...] Dire que les équipes Xbox voient l'avenir d'un mauvais œil est un euphémisme ». Pire encore : les licenciements massifs vont impacter la qualité des jeux. Or, sans un jeu de bonne qualité, les bénéfices seront difficilement atteignables. La stratégie est donc très contradictoire.

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Le départ des créatifs et des vétérans des différents studios ne représente qu'une partie de l'iceberg. Moins de personnel dans les studios signifie une charge de travail plus importante pour les équipes restantes. Cela s'accompagne de peur, de stress, de doute, de charge mentale supplémentaire, mais aussi d'une baisse certaine de motivation et d'une dégradation de la santé mentale.

Tous ces éléments font que la situation reste très incertaine pour les équipes. Il faut maintenant attendre de nouvelles déclarations de la part de Microsoft ou d'Xbox pour en savoir plus sur l'avenir et les objectifs fixés.