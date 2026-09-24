Razer Mako et Mako X : Deux enceintes compactes pour les bureaux gaming

Razer fait revenir sa gamme Mako avec deux nouvelles enceintes de bureau pensées pour les configurations gaming. Les Mako et Mako X misent sur un format compact, un son surround virtuel 7.1 et l'éclairage Chroma RGB, tout en adoptant deux configurations différentes selon la place disponible sur le bureau.

Razer enrichit son offre audio avec le retour de la gamme Mako, plusieurs années après l'arrêt de la première génération lancée en 2008. La marque revient cette fois avec deux enceintes de bureau pensées pour les configurations gaming modernes, tout en conservant l'idée d'un format compact capable de s'intégrer facilement sur un bureau.

Baptisées Mako et Mako X, les deux références partagent notamment des haut-parleurs large bande de 2,75 pouces, une spatialisation virtuelle 7.1 et une compatibilité avec le Razer Chroma RGB. Elles se distinguent toutefois par leur conception, puisque la Mako adopte une configuration 2.1 avec caisson de basses dédié, tandis que la Mako X se contente d'un système 2.0 plus compact.

Une configuration 2.1 pour la Razer Mako

La Razer Mako constitue la version la plus complète de cette nouvelle gamme, puisqu'elle associe deux haut-parleurs large bande de 2,75 pouces à un caisson de basses de 3,5 pouces orienté vers l'avant. Cette configuration 2.1 atteint 40 W RMS et jusqu'à 60 W en crête, tandis que la réponse en fréquence descend jusqu'à 45 Hz.

À l'instar des Razer Nommo V2 Pro, les Mako adoptent une conception inclinée afin d'orienter directement le son vers l'utilisateur, tandis que le surround virtuel 7.1 vient élargir la scène sonore. La conception sans pied permet toutefois de conserver une installation plus compacte, tout en profitant ici d'un caisson dédié pour renforcer la restitution des basses.

Razer reprend également une approche déjà aperçue sur ses enceintes Nommo avec un système Chroma RGB à rétroprojection. La lumière est ainsi projetée sur le mur situé derrière le bureau plutôt que directement vers l'utilisateur, avec 16,8 millions de couleurs et des effets réactifs compatibles avec plus de 300 jeux intégrant Chroma.

La Mako X mise sur un format plus compact

Comme souvent chez Razer, le X désigne ici une déclinaison plus accessible de la gamme. La Razer Mako X reprend ainsi une partie de la philosophie du modèle principal dans un format plus simple, puisqu'elle abandonne le caisson séparé au profit d'une configuration 2.0. Les deux haut-parleurs de 2,75 pouces sont accompagnés de radiateurs passifs intégrés, qui permettent d'étendre la restitution des basses sans ajouter de module supplémentaire sur le bureau.

Cette version développe jusqu'à 30 W RMS et 45 W en crête, avec une réponse en fréquence descendant jusqu'à 60 Hz. Elle conserve par ailleurs la conception inclinée des enceintes et le surround virtuel 7.1, tandis que son format plus compact doit surtout faciliter son intégration dans les bureaux où l'espace est déjà occupé par plusieurs périphériques.

L'éclairage évolue lui aussi sur cette déclinaison. La Mako X abandonne la projection lumineuse vers le mur au profit d'un éclairage Chroma RGB en 10 zones placé sous les enceintes, avec un halo plus discret qui accompagne directement la configuration.

USB-C, Bluetooth et jack 3,5 mm

Razer cherche également à conserver une installation relativement simple, puisque les deux modèles peuvent utiliser un seul câble USB-C pour l'alimentation et le signal audio. Le Bluetooth 5.3 et une prise jack 3,5 mm sont également disponibles, ce qui permet de connecter les enceintes à différents appareils sans dépendre systématiquement d'une connexion USB.

La puissance maximale dépend toutefois de la source utilisée. Les deux modèles peuvent fonctionner avec une alimentation USB-C standard, tandis qu'une source compatible plus puissante permet d'exploiter davantage leurs capacités audio. La Mako X peut notamment fonctionner avec une alimentation USB classique jusqu'à 15 W, alors qu'une alimentation USB-C Power Delivery adaptée permet d'atteindre sa puissance maximale.

Cette approche permet ainsi à Razer de proposer deux enceintes assez proches dans leur philosophie, mais destinées à des configurations différentes. La Mako privilégie une restitution plus complète avec son caisson dédié, tandis que la Mako X conserve l'essentiel dans un format plus facile à installer sur un bureau compact.

Cette volonté de proposer un son plus immersif sans multiplier les éléments autour du bureau est justement résumée par Barrie Ooi, responsable de la division PC Gaming chez Razer.

La gamme Mako est notre réponse aux joueurs qui recherchent une expérience audio immersive dans un format compact. Chaque élément de ce système a été pensé autour de cette vision. Les haut-parleurs large bande spécialement optimisés et les basses puissantes apportent profondeur et richesse aux contenus multimédias, tandis que le son surround virtuel 7.1 renforce l'immersion en élargissant la scène sonore. L'éclairage Razer Chroma RGB vient compléter l'ensemble en donnant vie à tout l'espace de jeu.

Un nom qui fait son retour après plusieurs années

Le choix du nom Mako n'est pas totalement anodin pour Razer, puisque la marque avait déjà lancé une enceinte portant ce nom en 2008. Cette première génération, développée avec THX, avait notamment adopté une conception 2.1 et un design assez différent des enceintes de bureau traditionnelles.

Razer explique avoir reçu de nombreuses demandes de la communauté pour faire revenir cette gamme, et profite donc de ce lancement pour reprendre le nom tout en adaptant le concept aux configurations actuelles. La nouvelle génération conserve ainsi l'idée d'un système audio compact, mais y ajoute notamment le Chroma RGB, le Bluetooth 5.3 et l'USB-C.

Prix et disponibilité

La Razer Mako X sera disponible à partir du 6 octobre 2026 au tarif de 109,99 €, tandis que la Razer Mako arrivera en décembre 2026 au prix de 159,99 €. Les deux modèles seront proposés sur la boutique officielle de Razer, dans les RazerStores et auprès de certains revendeurs.