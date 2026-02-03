Périphériques gaming à moins de 100 € : notre sélection 2026
le 03 février 2026 à 14h00
Notre sélection de périphériques gaming à moins de 100 € pour bien débuter 2026En 2026, s'équiper en gaming n'a jamais été aussi accessible. Entre l'arrivée de nouvelles technologies sur des produits abordables et la démocratisation du sans-fil, il est désormais possible de monter un setup performant sans exploser son budget. Nous avons testé et sélectionné les meilleurs périphériques sous la barre des 100 €, du clavier au tapis de souris, pour vous aider à faire les bons choix.
Claviers gaming : le sans-fil s'imposeLe clavier reste l'élément central de tout setup. Si les formats full size gardent leurs adeptes pour leur exhaustivité, les modèles TKL (TenKeyLess, comprenez sans pavé numérique) séduisent de plus en plus. Ils libèrent de l'espace pour la souris, facilitent le transport, et intègrent désormais le sans-fil même sur des tarifs contenus.
Logitech G515 Lightspeed TKL — 100 €Le G515 marque l'entrée de Logitech dans l'univers des claviers low-profile avec un format TKL particulièrement réussi. Vous n'êtes pas sans savoir que ce type de clavier est clairement le faible de notre rédaction. La frappe ultra-rapide (course d'activation de 1,3 mm seulement) associée au profil très bas du clavier offre un confort d'utilisation notable, tandis que le châssis sobre en plastique n'en est pas moins robuste.
Trois modes de connexion (Lightspeed 2.4 GHz, Bluetooth, filaire) offrent une vraie polyvalence, même si l'autonomie de 36 heures RGB activé reste en retrait. Les keycaps en PBT promettent une meilleure durabilité, et la technologie KEYCONTROL permet deux raccourcis par touche via G-HUB.
Seul bémol : les switches manquent parfois de mordant et de rebondi comparé à la concurrence. Ils restent néanmoins très agréables pour un usage mixte jeu/travail. Retrouvez notre test du Logitech G515 Lightspeed TKL pour plus de détails.
MSI Forge GK600 TKL — 85 €Excellente surprise dans sa gamme de prix. Ce clavier sans-fil 2.4 GHz en plastique propose un format compact au design moderne. Bien que MSI reste plutôt discret, tant sur la mise en avant de leurs nouveaux périphériques que sur la fréquence, ils nous avaient déjà étonnés avec le clavier VIGOR GK41 qui se permettait des compromis utiles, afin de conserver le plus important.
Nous retrouvons donc le même concept ici avec le GK600 TKL. Son point fort ? Le rendu audio « thocky » de ses switches, ce son sourd et satisfaisant à chaque frappe. Bien que moins souples que sur du haut de gamme, ils offrent un excellent compromis. En prime, les switches et keycaps sont remplaçables pour personnaliser votre clavier, un bonus des plus appréciable.
Bien qu'assez gadget, MSI a également intégré un petit écran affichant diverses informations. Nous portons toutefois votre attention sur le lettrage des touches qui n'est pas transparent (le RGB ne passe pas à travers) et pourrait s'user avec le temps (PBT). La texture reste agréable, et le sans-fil apporte une vraie liberté de mouvement.
Corsair K55 Core RGB — 40 €Difficile de faire moins cher tout en profitant de l'expertise d'un constructeur reconnu. Le K55 Core RGB prouve que Corsair maîtrise l'entrée de gamme. Ses switches à membrane silencieux offrent un rebond moelleux, parfait pour débuter sans se ruiner.
Construction robuste en ABS, RGB personnalisable sur 10 zones via iCUE, résistance aux éclaboussures, on peut dire que l'essentiel est là. Le panel multimédia sur la partie supérieure gauche donne accès aux fonctions clés (volume, lecture, touche Windows) sans passer par des raccourcis complexes.
Notez tout de même que les switches à membrane demandent un temps d'adaptation (45 g d'activation, 4 mm de course), mais qu'ils se révèlent fonctionnels aussi bien sur Fortnite qu'en bureautique. L'absence de repose-poignets peut peser sur de longues sessions, mais reste logique à ce tarif. Notre test du Corsair K55 Core RGB est disponible pour approfondir le sujet.
Souris gaming : légèreté et précision démocratiséesLes souris ultra-légères et les capteurs haute précision ne sont plus réservés au haut de gamme. Voici nos trois coups de cœur sous les 100 €.
Razer DeathAdder V3 — 90 €La DeathAdder V3 conserve l'ADN qui a fait le succès de cette gamme iconique. Capteur Focus Pro 30K ultra-précis, 59 g sur la balance : une référence pour les joueurs exigeants.
L'ergonomie droitière classique favorise le palm grip, mais tous les types de préhension fonctionnent. Le revêtement légèrement granuleux évite la glisse, les switches offrent un rendu moelleux sur toute la longueur des clics. Aucun temps d'adaptation nécessaire, elle devient rapidement le prolongement de votre main.
Attention aux petites mains : le format bombé central peut contraindre sur la durée. Elle se destine plutôt aux moyennes et grandes mains qui profiteront pleinement de son confort et de sa précision chirurgicale. Pour aller plus loin, consultez notre test de la V3 Pro.
NZXT Lift 2 Symm — 60 € — Coup de cœurNotre préférée, la Lift 2 Symm, séduit par son châssis et ses technologies embarquées. Avec un polling rate de 8 000 Hz, un poids de 58 g et un prix très compétitif, NZXT propose, ici, des prestations milieu/haut de gamme à un tarif accessible.
Le châssis symétrique texturé assure une bonne prise en main pour les droitiers, tandis que la base évidée limite l'accumulation de poussière. Le capteur PixArt PMW3395, jusqu'à 26 000 DPI, offre une précision adaptée à tous les usages.
Un léger temps d'adaptation est nécessaire, avec quelques clics involontaires possibles au départ. La souris favorise les grips Claw et Fingertip, et l'absence d'indication visuelle pour le DPI oblige à utiliser NZXT CAM.
Malgré ces petites contraintes et son filaire, le rapport performances/prix reste excellent. Le polling rate élevé et les interrupteurs optiques durables en font un choix incontournable pour les joueurs à la recherche d'une souris réactive et légère. Notre test de la NZXT Lift 2 Symm est disponible pour approfondir le sujet.
Logitech G502 X — 54 €La G502 X reprend l'héritage de la gamme emblématique. Dans sa version filaire, elle affiche un poids contenu de 89 g qui reste plutôt lourd face aux standards actuels, mais en mesure de plaire aux joueurs désireux d'obtenir un périphérique stable tout en compensant par une ergonomie travaillée et des fonctionnalités complètes.
La forme allongée et prononcée demande quelques heures d'adaptation, mais permet tous les grips et même de les alterner. Notez toutefois que les petites mains peineront sur certains boutons, notamment celui du pouce.
Le capteur HERO 25K excelle sur les DPI faibles. La molette débrayable (mode cranté précis ou libre rapide) et ses clics horizontaux sont un vrai atout. 13 boutons programmables via G HUB pour une personnalisation poussée. Un excellent choix pour ceux qui veulent une souris polyvalente et ultra-configurable. Pour une trentaine d'euros supplémentaires, la version sans-fil Lightspeed est également disponible pour ceux qui privilégient la liberté de mouvement. Retrouvez de plus amples informations au cœur de notre article dédiée à la G502 X PLUS.
Casques gaming : confort et polyvalence avant toutEn 2026, le casque gaming doit suivre vos usages : PC, console, mobile. Voici nos deux recommandations pour des modèles sans-fil et polyvalents.
Razer Barracuda X — 95 €Le couteau suisse audio par excellence, tirant parti de l'expérience de la marque sans fioritures, notamment côté RGB. Le système SmartSwitch permet de passer instantanément du PC au mobile, et la connectivité hybride 2,4 GHz et Bluetooth multiplie les possibilités d'usage.
Le confort est excellent : oreillettes réglables et pivotantes, coussinets en tissu respirant amovibles, adaptés à toutes les têtes pour de longues sessions sans fatigue. La qualité Razer se ressent dès la première prise en main.
Côté audio, les basses sont profondes et la séparation des sons suffisamment marqué pour être perceptible. Le rendu reste propre et équilibré, tandis que le design sobre et le micro amovible complètent un ensemble idéal pour les joueurs nomades recherchant un casque polyvalent pour tous leurs appareils.
Turtle Beach Stealth 500 — 60 €
Excellente surprise dans cette gamme de prix. Ce casque sans fil multiplateforme se distingue par une autonomie très convaincante et un confort remarquable pour un modèle aussi abordable. Léger et agréable à porter, il repose sur une conception en plastique simple mais rassurante, parfaitement adaptée aux longues sessions.
À ce tarif, certains choix se font sentir sans réellement nuire à l'expérience. L'arceau à bandeau élastique privilégie la légèreté, tandis que les oreillettes fixes misent sur la simplicité plutôt que sur des réglages avancés. La restitution sonore reste équilibrée et claire, avec des basses plus discrètes et une scène moins ample que sur des modèles plus premium, un compromis cohérent pour ce segment. Les coussinets en similicuir assurent un bon confort, malgré un toucher un peu plus frais que le tissu.
Polyvalent et facile à prendre en main, le Stealth 500 s'adapte aussi bien au PC qu'au mobile ou aux consoles grâce à une connexion sans fil fiable. Sa légèreté en fait enfin un très bon compagnon pour un usage nomade ou prolongé.
Tapis de souris : la base de la précisionNe négligez pas le tapis. Il impacte directement votre précision et finalise votre setup.
NZXT Zone Elite XXL — 45 €Surface hybride premium et base antidérapante totale. Stabilité parfaite même lors des mouvements brusques. Le format XXL couvre tout le bureau : vous ne manquerez jamais d'espace, que vous jouiez en basse ou haute sensibilité.
Razer Gigantus V2 L — 25 €Un classique pour une glisse fluide et un contrôle optimal. Sa mousse haute densité et sa surface micro-tissée s'accordent avec n'importe quelle souris optique. Excellent pour ceux qui privilégient la précision sans dépenser une fortune.
Corsair MM350 — 15 €Revêtement haute densité, bords cousus anti-effilochage. Un tapis robuste pour les budgets serrés qui remplit son rôle sans fioritures. Simple, efficace, durable.
Tableau récapitulatif
|Catégorie
|Produit
|Prix
|Notre avis
|Clavier
|Logitech G515 Lightspeed TKL
|~99 €
|Low-profile réussi, très rapide, 3 modes de connexion
|MSI Forge GK600 TKL
|~85 €
|Switches « thocky » agréables, switches/keycaps remplaçables
|Corsair K55 Core RGB
|~40 €
|Entrée de gamme solide, parfait pour débuter
|Souris
|Razer DeathAdder V3 Pro
|~99 €
|Ergonomie exemplaire, capteur 30K, 59g
|NZXT Lift 2 Symm
|~60 €
|8000Hz, 58g, prix imbattable
(coup de cœur de la rédaction)
|Logitech G502 X
|~54 € (blanc)
|Ultra-configurable (13 boutons), molette débrayable, poids lourd
|Casque
|Razer Barracuda X
|~80 €
|Hybride 2.4GHz/BT, confort, nomade parfait
|Turtle Beach Stealth 500
|~60 €
|Léger, autonomie record, excellent rapport qualité-prix
|Tapis
|NZXT Zone Elite XXL
|~55 €
|Format XXL, surface hybride premium
|Razer Gigantus V2 XXL / L
|~36 € / ~20 €
|Classique efficace, mousse haute densité
|Corsair MM350 XL
|~15 €
|Petit prix, robuste, fait le job
Conclusion
L'essentiel reste de cibler ses priorités selon son usage : privilégier la souris pour les FPS compétitifs, investir dans un bon casque pour l'immersion, ou opter pour un clavier confortable si vous passez de longues heures devant l'écran. En profitant des des promotions de début d'année, même un budget maîtrisé peut faire une vraie différence dans votre expérience de jeu quotidienne.
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