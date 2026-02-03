Périphériques gaming à moins de 100 € : notre sélection 2026

Le début d'année est le moment idéal pour booster votre installation sans vous ruiner. Grâce aux soldes et à la démocratisation des technologies premium, de nombreux périphériques performants sont désormais accessibles sous la barre des 100 €. Voici notre sélection de nouveautés offrant un confort et des performances de haut niveau pour optimiser votre expérience de jeu au meilleur prix.

Notre sélection de périphériques gaming à moins de 100 € pour bien débuter 2026

Claviers gaming : le sans-fil s'impose

Logitech G515 Lightspeed TKL — 100 €















MSI Forge GK600 TKL — 85 €

















Corsair K55 Core RGB — 40 €











Souris gaming : légèreté et précision démocratisées

Razer DeathAdder V3 — 90 €











NZXT Lift 2 Symm — 60 € — Coup de cœur











Logitech G502 X — 54 €







Casques gaming : confort et polyvalence avant tout

Razer Barracuda X — 95 €













Turtle Beach Stealth 500 — 60 €

En 2026, s'équiper en gaming n'a jamais été aussi accessible. Entre l'arrivée de nouvelles technologies sur des produits abordables et la démocratisation du sans-fil, il est désormais possible de monter un. Nous avons testé et sélectionné les meilleurs périphériques sous la barre des 100 €, du clavier au tapis de souris, pour vous aider à faire les bons choix.Le clavier reste l'élément central de tout setup. Si les formats full size gardent leurs adeptes pour leur exhaustivité, lesséduisent de plus en plus. Ils libèrent de l'espace pour la souris, facilitent le transport, et intègrent désormais le sans-fil même sur des tarifs contenus.Le G515 marque l'entrée de Logitech dans l'univers desavec un format TKL particulièrement réussi. Vous n'êtes pas sans savoir que ce type de clavier est clairement le faible de notre rédaction. La(course d'activation de 1,3 mm seulement) associée au profil très bas du clavier offre un confort d'utilisation notable, tandis que le châssis sobre en plastique n'en est pas moins robuste.Trois modes de connexion () offrent une vraie polyvalence, même si l'autonomie de 36 heures RGB activé reste en retrait. Lespromettent une meilleure durabilité, et la technologie KEYCONTROL permet deux raccourcis par touche via G-HUB.Seul bémol : les switches manquent parfois de mordant et de rebondi comparé à la concurrence. Ils restent néanmoins très agréables pour un usage mixte jeu/travail. Retrouvez notre test du Logitech G515 Lightspeed TKL pour plus de détails.Excellente surprise dans sa gamme de prix. Ce clavieren plastique propose un format compact au design moderne. Bien que MSI reste plutôt discret, tant sur la mise en avant de leurs nouveaux périphériques que sur la fréquence, ils nous avaient déjà étonnés avec le clavier VIGOR GK41 qui se permettait des compromis utiles, afin de conserver le plus important.Nous retrouvons donc le même concept ici avec le GK600 TKL. Son point fort ? Le rendu audiode ses switches, ce son sourd et satisfaisant à chaque frappe. Bien que moins souples que sur du haut de gamme, ils offrent un excellent compromis. En prime, lespour personnaliser votre clavier, un bonus des plus appréciable.Bien qu'assez gadget, MSI a également intégré un petit écran affichant diverses informations. Nous portons toutefois votre attention sur le lettrage des touches qui n'est pas transparent (le RGB ne passe pas à travers) et pourrait s'user avec le temps (PBT). La texture reste agréable, et le sans-fil apporte une vraie liberté de mouvement.Difficile de faire moins cher tout en profitant de l'expertise d'un constructeur reconnu. Le K55 Core RGB prouve que Corsair maîtrise l'entrée de gamme. Sesoffrent un rebond moelleux, parfait pour débuter sans se ruiner.Construction robuste en ABS,via iCUE, résistance aux éclaboussures, on peut dire que l'essentiel est là. Le panel multimédia sur la partie supérieure gauche donne accès aux fonctions clés (volume, lecture, touche Windows) sans passer par des raccourcis complexes.Notez tout de même que les switches à membrane demandent un temps d'adaptation (45 g d'activation, 4 mm de course), mais qu'ils se révèlent fonctionnels aussi bien sur Fortnite qu'en bureautique. L'absence de repose-poignets peut peser sur de longues sessions, mais reste logique à ce tarif. Notre test du Corsair K55 Core RGB est disponible pour approfondir le sujet.Les souris ultra-légères et lesne sont plus réservés au haut de gamme. Voici nos trois coups de cœur sous les 100 €.La DeathAdder V3 conserve l'ADN qui a fait le succès de cette gamme iconique.ultra-précis,sur la balance : une référence pour les joueurs exigeants.L'ergonomie droitière classique favorise le palm grip, mais tous les types de préhension fonctionnent. Le revêtement légèrement granuleux évite la glisse, les switches offrent un rendu moelleux sur toute la longueur des clics. Aucun temps d'adaptation nécessaire, elle devient rapidement le prolongement de votre main.Attention aux petites mains : le format bombé central peut contraindre sur la durée. Elle se destine plutôt aux moyennes et grandes mains qui profiteront pleinement de son confort et de sa précision chirurgicale. Pour aller plus loin, consultez notre test de la V3 Pro Notre préférée, la Lift 2 Symm, séduit par son châssis et ses technologies embarquées. Avec un polling rate de 8 000 Hz,, NZXT propose, ici, des prestations milieu/haut de gamme à un tarif accessible.Le châssis symétrique texturé assure une bonne prise en main pour les droitiers, tandis que la base évidée limite l'accumulation de poussière. Le capteur PixArt PMW3395, jusqu'à 26 000 DPI,Un léger temps d'adaptation est nécessaire, avec quelques clics involontaires possibles au départ., et l'absence d'indication visuelle pour le DPI oblige à utiliser NZXT CAM.Malgré ces petites contraintes et son filaire, le rapport performances/prix reste excellent. Le polling rate élevé et les interrupteurs optiques durables en font un choix incontournable pour les joueurs à la recherche d'une souris réactive et légère. Notre test de la NZXT Lift 2 Symm est disponible pour approfondir le sujet.La G502 X reprend l'héritage de la gamme emblématique. Dans sa version filaire, elle affiche unqui reste plutôt lourd face aux standards actuels, mais en mesure de plaire aux joueurs désireux d'obtenir un périphérique stable tout en compensant par une ergonomie travaillée et desLa forme allongée et prononcée demande quelques heures d'adaptation, mais permet tous les grips et même de les alterner. Notez toutefois que les petites mains peineront sur certains boutons, notamment celui du pouce.Leexcelle sur les DPI faibles. La(mode cranté précis ou libre rapide) et ses clics horizontaux sont un vrai atout.via G HUB pour une personnalisation poussée. Un excellent choix pour ceux qui veulent une souris polyvalente et ultra-configurable. Pour une trentaine d'euros supplémentaires, la version sans-fil Lightspeed est également disponible pour ceux qui privilégient la liberté de mouvement. Retrouvez de plus amples informations au cœur de notre article dédiée à la G502 X PLUS En 2026, le casque gaming doit suivre vos usages : PC, console, mobile. Voici nos deux recommandations pour des modèlesLe couteau suisse audio par excellence, tirant parti de l'expérience de la marque sans fioritures, notamment côté RGB. Lepermet de passer instantanément du PC au mobile, et la connectivité hybride 2,4 GHz et Bluetooth multiplie les possibilités d'usage.Le confort est excellent : oreillettes réglables et pivotantes, coussinets en tissu respirant amovibles,. La qualité Razer se ressent dès la première prise en main.Côté audio, les basses sont profondes et la séparation des sons suffisamment marqué pour être perceptible. Le rendu reste propre et équilibré, tandis que le design sobre et le micro amovible complètent un ensemble idéal pour les joueurs nomades recherchant

Excellente surprise dans cette gamme de prix. Ce casque sans fil multiplateforme se distingue par une autonomie très convaincante et un confort remarquable pour un modèle aussi abordable. Léger et agréable à porter, il repose sur une conception en plastique simple mais rassurante, parfaitement adaptée aux longues sessions.



À ce tarif, certains choix se font sentir sans réellement nuire à l'expérience. L'arceau à bandeau élastique privilégie la légèreté, tandis que les oreillettes fixes misent sur la simplicité plutôt que sur des réglages avancés. La restitution sonore reste équilibrée et claire, avec des basses plus discrètes et une scène moins ample que sur des modèles plus premium, un compromis cohérent pour ce segment. Les coussinets en similicuir assurent un bon confort, malgré un toucher un peu plus frais que le tissu.



Polyvalent et facile à prendre en main, le Stealth 500 s'adapte aussi bien au PC qu'au mobile ou aux consoles grâce à une connexion sans fil fiable. Sa légèreté en fait enfin un très bon compagnon pour un usage nomade ou prolongé.















Tapis de souris : la base de la précision

NZXT Zone Elite XXL — 45 €







Razer Gigantus V2 L — 25 €

Corsair MM350 — 15 €

Tableau récapitulatif

Ne négligez pas le tapis. Il impacte directement votre précision et finalise votre setup.et base antidérapante totale. Stabilité parfaite même lors des mouvements brusques. Lecouvre tout le bureau : vous ne manquerez jamais d'espace, que vous jouiez en basse ou haute sensibilité.Un classique pour une glisse fluide et un contrôle optimal. Saet sa surface micro-tissée s'accordent avec n'importe quelle souris optique. Excellent pour ceux qui privilégient la précision sans dépenser une fortune.Revêtement haute densité,. Un tapis robuste pour les budgets serrés qui remplit son rôle sans fioritures. Simple, efficace, durable.