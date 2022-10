Caractéristiques

Type de souris : Droitière

Droitière Capteur : Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50

Optique HERO avec 25600dpi max - 100 min avec paliers de 50 accélération : 40 G

40 G Dimensions : (H) 41,1 mm x (L) 79,2 mm x (l) 131,4 mm

(H) 41,1 mm x (L) 79,2 mm x (l) 131,4 mm Boutons : 13 (en comptant les clics molette)

13 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 1000 Hz

1000 Hz Câble USB : flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Sans-fil : LIGHTSPEED

LIGHTSPEED Batterie : Mouvement constant 120 h (37 heures avec l’éclairage RVB activé)

Mouvement constant 120 h (37 heures avec l’éclairage RVB activé) Poids : 106 g

106 g Logiciel : Logitech G HUB

Logitech G HUB Couleurs : Blanche ou noire

Blanche ou noire Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 169,00 €

Unboxing

Souris gaming sans fil LIGHTSPEED G502 X PLUS

Cache du bouton de changement de résolution

Câble de charge USB-C

Récepteur USB-A LIGHTSPEED

Adaptateur de rallonge USB

Documentation utilisateur

Autocollant

Gamme G502

G502 X : souris simple et filaire équipée des dernières technologie et d'un poids allégé.

G502 X LIGHTSPEED : l'entre deux, dotée de la technologie LIGHTSPEED.

souris simple et filaire équipée des dernières technologie et d'un poids allégé. l'entre deux, dotée de la technologie LIGHTSPEED. G502 X PLUS : celle dont nous allons parler dans cet article et disposant, entre autres, du LIGTSYNC RVB et la détection de jeu.

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Logitech G HUB





Sans-fil et batterie

LIGHTSPEED

Batterie



LIGHTSYNC RVB

Le packaging comprend :La souris sort sous trois formes différentes que sont :Avant tout, nous tenons à signaler qu'il s'agit du premier modèle que nous avons entre les mains. Vous ne trouverez donc pas, dans cet article,, mais bel et bien une première prise en main. Avec une popularité ancrée pour le constructeur, les améliorations annoncées sont minimes sur le châssis, mais complètes sur les technologies intégrées.À savoir que Logitech met en avant le poids plume de cette souris qui contraste sa forme lourde et agressive. Si ce dernier point se veut légitime avec, il faudra prendre en compte que. Bien que ce dernier soit réduit, il ne se positionne pas parmi les poids plumes du marché.Si vous n'êtes pas accoutumé de la, il va sans dire que sa forme est tout aussi prononcée que travaillée. Tout en longueur et imposante, les premières heures d'utilisation peuvent s'avérer difficiles avant de l'apprivoiser totalement.Notons que si les petites mains trouveront plus difficilement leur place ainsi que l'accès à certains boutons, pour les plus moyennes/grandes la préhension sera exemplaire et tous les grips sont possibles, même les alterner en pleine utilisation sans aucune contrainte. Selon le constructeur, le châssis de la souris conserve sa forme d'antan.Ce qui est intéressant avec, c'est de voir l'évolution et l'adaptation des revêtements sur l'ensemble de ses souris. La marque ne semble pas suivre une ligne directrice, mais adapte ces derniers aux utilisations. Ainsi, avec sa forme prononcée, effilée, inclinée et creusée, la préhension et le confort devaient réussir à faire corps. De fait, le châssis de la souris est divisé en trois parties. Premièrement les clics en plastique lisse, puis la zone de paume avec un plastique légèrement plus rugueux avant de finirAdieu les flancs à ajouter, ici le constructeur assume pleinement ce choix qui est, selon nous, judicieux et bien plus agréable visuellement. Ainsi,, quelle que soit la taille de celle-ci, l'ergonomie de la souris est confirmée à condition de passer le temps d'adaptation.Nous retrouvons sous la souris un emplacement circulaire aimanté qu'il sera possible d'ouvrir pour insérer la clef Bluetooth lorsque vous souhaitez voyager ou stocker votre souris, qui n'est pas toujours aisé à ouvrir. Toutefois, bonne nouvelle, la souris est compatible avec le système Powerplay, le rechargement sans-fil. Pour ce faire, il faut disposer du tapis adapté, mais également changer l'adaptateur pour ajouter celui prévu avec le tapis. Enfin, la souris dispose desur la partie inférieure.Tout en longueur, les clics de lafaciles d'accès et d'utilisations proposent un rendu sonore clair, affirmé et plutôt aiguë. Il est possible de les activer avec aisance sur toute leur surface, ce qui facilite l'accès aux utilisateurs ayant des doigts moins longs ou une main plus petite. En bordure de clic gauche, nous retrouvons les boutons initiaux de changement de DPI, non intrusifs, tout en restant facilement activables avec un rendu plus moelleux.. Fort heureusement, ils ne sont normalement pas les plus utilisés.Les boutons de flancs sont identiques et la force d'activation est légèrement supérieure pour un rendu sonore classique. Par ailleurs, le bouton de changement DPI en bout de course du pouce (une nouvelle fois difficile d'accès selon votre main) se veut réversible ou même amovible pour celles et ceux qui n'en auraient pas l'utilité. Une évolution du périphérique permettant à l'utilisateur d'être maître de son périphérique et des possibilités.Fine et arborant un revêtement en caoutchouc pour améliorer la précision et la préhension, la molette est facilement accessible. Point fort du produit, elle dispose d'un bouton, situé juste sous elle pour la débrayer. Ainsi, utilisez une rotation crantée pour améliorer la précision et le choix, ou optez pour le deuxième mode qui permet une rotation libre tout en gagnant en vitesse d'utilisation.Une fonctionnalité qui se veut bienvenue surtout si nous la combinons aux clics horizontaux de la molette. Cette dernière est ainsi complète et s'adaptera à l'ensemble de vos demandes sur le plan technique comme fonctionnel.Dans le but de devenir toujours plus compétitifs, les constructeurs se mettent même à créer leurs propres capteurs pour combler les attentes de leur communauté et plus encore. C'est ici le cas avecqui propose sonlequel a la capacité de monter jusqu'à 25 600 DPI. Soyons honnêtes, il s'agit bien plus d'une prouesse que d'une utilité.S'il y a bien un point à relever de cette évolution technologique, c'est que l'augmentation des capacitifs des capteurs en termes de DPI permet à ces derniers de proposer une précision des plus exemplaires sur les faibles DPI (en dessous de 4000). À l'égal d'une photo en 4K que nous regarderions seulement en 720p, la précision duest tout simplement surperformant pour une utilisation lambda, mais pas moins agréable pour autant.Finalement, le capteur n'est rien sans un bon tapis. Nous rappelons, par ailleurs, qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser sur une surface réfléchissante, comme du verre. Fort heureusement, cette nouvelle gamme deest compatible avec la technologiePour ce faire, il suffit d'acquérir le tapis adapté et d'installer le module d'induction comme vu plus haut dans l'article. Notons également que le tapis propose deux solutions de glisse avec un revêtement rigide et plastique ou souple et en tissus. En prime,dans le but de ne pas perdre un port USB supplémentaire et profiter au maximum des performances sans-fil.Il s'agit du logiciel par défaut qui fédère l'ensemble des périphériques Logitech. Bien qu'il permette, il faudra un peu de temps avant de comprendre le fonctionnement de chaque onglet. Il est possible de modifier l'ensemble des raccourcis des boutons, de profiter de profils préenregistrés selon le jeu joué ainsi que la détection automatique. Pour parfaire cela, lapeut accueillir jusqu'à cinq profils dont le simple clic sur le bouton supérieur de la souris (G9) permet d'alterner entre chaque.Si cela ne suffisait pas, en cas d'utilisation nomade de la souris, il est possible d'utiliser unde modification simple des raccourcis et disponible sur le site Logitech afin d'éviter l'installation de G-HUB.Il faut toutefois noter que les DPI ne se changent que par paliers de 50. La souris se met en veille toute seule au bout d'un certain temps. Ceci dit, lors de la réactivation, une légère latence se fait sentir avant la réinitialisation du profil et qu'un petit encart vous rappelle le profil actif ainsi que les DPI utilisés. Ce dernier apparaît dans l'angle inférieur droit de votre bureau.Leest une technologie sans-fil maison qui équipe la majeure partie des périphériques sans-fil de chez. Si, à l'origine, il était possible de comparer l'ensemble des capteurs du marché, leur évolution ne permet que d'obtenir des solutions plus rapides et fidèles. C'est ainsi que la réaction de la souris est instantanée, que vous soyez sur le bureau comme en jeu.De plus, la distance d'utilisation permet de déplacer la souris afin de l'utiliser bien plus loin de votre ordinateur pour celles et ceux qui souhaitent l'activer à distance. Mentionnons également la mise en veille automatique et intuitive pour conserver un maximum de batterie. Pour finir, comme dit plus haut,en vous faisant un rappel écrit des DPI et profils actifs.Annoncée avec(37 heures avec l’éclairage RVB activé) la souris tiens ses promesses. Si l'autonomie n'est pas « impressionnante » (surtout quand l'intérêt de ce modèle étant de profiter du RVB) elle reste néanmoins acceptable et correcte pour une utilisation quotidienne modérée sans avoir besoin d'un rechargement permanent. De plus, pour celles et ceux qui ont le budget adéquat et soucieux d'une utilisation sans-fil permanente,Concernant la connectique filaire, elle est de type USB-C droite et vient s'emboiter dans la partie avant de la souris sans poser de problème à l'utilisation.Nous ne pouvions finir cet article sans parler du point essentiel de ce modèle qu'est le. Sans surprise, la technologie fonctionne à merveille. Le rendu est aussi doux qu'agréable tandis que l'espace alloué sublime l'aspect global de la souris. De nombreux profils sont disponibles et facilement accessibles depuis le logiciel. Enfin, pour ne rien changer à l'habitude, il est tout à fait possible de synchroniser le périphérique avec d'autres du constructeur.