beyerdynamic dévoile le DT 275 PRO, un casque compact pensé pour le monitoring en environnement bruyant

Le spécialiste allemand de l'audio beyerdynamic agrandit sa gamme professionnelle avec l'annonce du DT 275 PRO. Ce modèle supra-auriculaire fermé s'adresse aux ingénieurs du son, créateurs de contenu et techniciens de plateau cherchant une isolation acoustique passive élevée dans un format facilement transportable.

Le fabricant allemand beyerdynamic étoffe son catalogue destiné aux professionnels de la production audio mobile et du direct avec le lancement du DT 275 PRO. Pensé pour répondre aux contraintes du monitoring sur le terrain, ce nouveau casque mise sur une conception fermée et un format supra-auriculaire afin de limiter efficacement les nuisances sonores. Il revendique ainsi une atténuation passive de 22 dBA, sans recourir à un système de réduction de bruit active.

Contrairement à de nombreux casques actuels, qui s'appuient sur des microphones et un traitement électronique pour générer un signal venant neutraliser une partie des bruits extérieurs, le DT 275 PRO privilégie une isolation entièrement mécanique. Ici, c'est la conception même des oreillettes et leur isolation qui assurent l'atténuation des sons environnants, une approche souvent appréciée dans les environnements professionnels puisqu'elle ne modifie pas le signal audio et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire.

Conception compacte et modularité pour le travail sur le terrain

Pensé pour les déplacements fréquents et les longues sessions de travail, le DT 275 PRO ne pèse que 195 grammes. Ses oreillettes pivotent vers l'intérieur afin de faciliter son rangement dans un sac, tandis que son câble de 1,5 mètre peut être raccordé aussi bien à l'écouteur droit qu'au gauche. Un système de verrouillage vient sécuriser la connexion et limite les débranchements accidentels lors des déplacements.

Fidèle à son approche en matière de durabilité, beyerdynamic mise sur une conception modulaire avec des coussinets en similicuir et un rembourrage d'arceau entièrement remplaçables. Le casque est par ailleurs livré avec un câble hybride droit et spiralé, un adaptateur jack 6,35 mm plaqué or ainsi qu'une housse de transport.







Caractéristiques techniques principales

Sur le plan acoustique, le DT 275 PRO embarque des transducteurs dynamiques couvrant une plage de fréquences allant de 5 Hz à 24 kHz, de quoi restituer aussi bien les basses profondes que les détails les plus subtils d'un enregistrement. Avec une impédance de 45 ohms, il peut être utilisé directement sur une console de mixage, une interface audio mobile ou un enregistreur portable, sans nécessiter de matériel supplémentaire pour être correctement alimenté.

Le casque est également capable d'atteindre un niveau de pression sonore maximal de 125 dB SPL, tout en conservant un taux de distorsion harmonique limité à 0,03 % à 1 kHz. En pratique, cela signifie que le son reste fidèle à l'enregistrement, même à volume élevé, un point particulièrement important pour les professionnels du monitoring, du mixage ou de la captation audio.

Prix et disponibilité

Plutôt axé pour les professionnels, le casque beyerdynamic DT 275 PRO est d'ore et déjà disponible à la vente au tarif officiel de 119,00 €.