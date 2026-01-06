CES 2026 : MSI repense ses gammes Prestige et gaming avec l'arrivée des RTX 50

Le CES 2026 ouvre ses portes et MSI frappe fort. Le constructeur dévoile une refonte majeure de ses gammes, alliant l'extrême légèreté des nouveaux Prestige à la puissance brute des séries gaming propulsées par les très attendues NVIDIA GeForce RTX 50.

La gamme Prestige : l'ultraléger redéfini

La nouvelle série Prestige, avec son tout nouveau design, ses contours plus fluides et son savoir-faire raffiné, souligne l'engagement de MSI en faveur de l'innovation dans le segment des entreprises et de la productivité.

Gaming : l'avènement des RTX 50 et la démesure du Raider

Stealth et Crosshair : finesse et performance

Le salon de Las Vegas est toujours l'occasion pour les géants de la tech de dévoiler leurs dernières innovations, et cette édition 2026 ne fait pas exception. MSI a profité de l'événement pour présenter une refonte complète de son catalogue, marquant une rupture nette avec les designs précédents.L'accent est mis sur deux axes majeurs que sont la mobilité professionnelle accrue, mais également, grâce à l'intégration des tout derniers composants d'Intel et de NVIDIA.Pour les professionnels, la star du show est indéniablement la nouvelle série Prestige.et, surtout, une conception en magnésium-aluminium qui permet des prouesses techniques.Le modèle Prestige 13 AI+ attire tous les regards avec un poids plume de seulement 899 grammes, s'imposant comme le PC portable 13 pouces le plus léger de sa catégorie. Malgré cette finesse, la machine embarque les processeurs Intel Core Ultra Série 3, promettant une autonomie capable de tenir une journée entière de travail., souligne cette nouvelle direction :Les modèles 14 et 16 pouces ne sont pas en reste, avec des réductions de poids significatives et l'intégration de dalles OLED 2,8K. La version Flip, convertible en tablette, s'accompagne même d'un stylet MSI Nano Pen qui se recharge en quelques secondes, une fonctionnalité pensée pour les créatifs nomades.Côté gaming, MSI ne fait pas dans la dentelle. La série Raider repousse encore les limites physiques avec le Raider 16 Max HX. Ce monstre de puissance est le premier à offrir une enveloppe thermique totale de 300 W. Concrètement, cela signifie que le GPU peut tirer jusqu'à 175 W tandis que le processeur en consomme 125 W simultanément.Pour refroidir une telle cavalerie, le constructeur a développé(qui change d'état physique selon la température de votre processeur/carte graphique) afin de maintenir des fréquences élevées sans transformer le PC en avion au décollage.Si le Raider joue la carte de la puissance brute, la série Stealth continue de séduire ceux qui cherchent un compromis. Le Stealth 16 AI+,, parvient à intégrer ces nouvelles puces graphiques dans un châssis de moins de 2 cm d'épaisseur.De son côté, la gamme Crosshair se modernise avec une connectique revue et un système de refroidissement plus efficace, visant le cœur de cible des gamers compétitifs.Enfin, MSI n'oublie pas le marché des consoles portables. La Claw 8 AI+ revient dans une édition spéciale « Glacier Blue ». Au-delà de sa nouvelle robe,pour offrir de meilleures performances graphiques en déplacement. Ces nouveautés, disponibles dès la fin janvier 2026 pour certaines, confirment que l'année sera riche en évolutions matérielles.