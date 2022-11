iiyama G-Master Red Eagle : Une gamme adaptée aux joueurs professionnels

IIYAMA, une marque experte depuis 50 ans

Red Eagle : Des écrans professionnels

Récapitulatif de la gamme

Toujours plus loin



Black Hawk : Des écrans polyvalents

Récapitulatif de la gamme

La très réputée marque iiyama, fondée dans la ville japonaise éponyme d'Iiyama dans la préfecture de Nagano, est. Souhaitant toujours offrir la meilleure expérience possible,, laquelle propose des écrans à destination des amateurs de jeux vidéo afin qu'ils puissent libérer leur plein potentiel en jeu.Toutes les étapes, de la conception au développement, en passant par le design des moniteurs iiyama G-Master ont étéLe clan Red Eagle a pour objectif de proposer aux joueurs professionnels, et à la recherche de compétitivité, une solution leur permettant d'exploiter au maximum les performances d'une RTX 3060 à 3080. Comme ces derniers ne sont pas à la recherche de fioritures et designs particuliers, le constructeur se repose sur les caractéristiques techniques.C'est ainsi que les écrans GB3467WQSU et G4380UHSU ont été créés afin d'apporter le meilleur aux joueurs, sans, pour autant, amputer leur budget. Nous avons d'ailleurs déjà présenté ces deux produits ainsi que les gammes adaptées au grand public dans notre article iiyama G-Master : Des écrans pensés pour les joueurs Notons quesont également adaptés et varient entreafin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'ensemble de ses technologies tout en les adaptant aux différentes volontés. Certains de ces produits accompagnent les performances des nouvelles consoles de jeux et ainsi deviennent des moniteurs multiplateforme,les consoles next gen FHD QHD & UHD.Soucieux d'apporter des améliorations et un produit toujours plus compétitif,dévoile son nouveau moniteur aux caractéristiques impressionnantes qu'est lequi introduit la notion de VRR ( variable refresh rate ou en français rafraichissement à taux variable) , lequel offre, en prime,. Et pour ceux qui possèdent les deux univers PC et Console, ces nouveaux produitsG-masterleur expérience de jeu et bien évidemment remporter toutes leurs battles !Quand bien même vous n'auriez pas le budget ou simplement le besoin de technologies si poussées, la gammeprésente des moniteurs plus humbles, mais non moins performants. La plupart des dalles varient entrepour profiter au maximum de vos expériences bureautiques qu'elles soient destinées au gaming ou au travail.Les écrans sont de tailles plus modérées avec, mais conservent un temps de réponse confortable d'1ms afin d'