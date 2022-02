iiyama G-Master : Des écrans pensés pour les joueurs

IIYAMA, une marque experte depuis 50 ans

La très réputée marque iiyama, fondée dans la ville japonaise éponyme d'Iiyama dans la préfecture de Nagano, est. Souhaitant toujours offrir la meilleure expérience possible,, laquelle propose des écrans à destination des amateurs de jeux vidéo afin qu'ils puissent libérer leur plein potentiel en jeu. Toutes les étapes, de la conception au développement, en passant par le design des moniteurs iiyama G-Master ont étéAfin de catégoriser les différents écrans mis à disposition par, quatre clans distincts, aux noms épiques, ont été créés. Le clanqui propose des moniteurs capables d'afficher des images Full HD à 75Hz qui seront idéaux pour vos aventures en jeu. S'ensuit le clanqui vous emmène dans une toute nouvelle dimension en termes d'expérience de jeu avec une résolution de 2560 x 1140, ce qui représente un gain de 77 % d'espace par rapport à un écran standard. Le clan, est représenté par un seul et unique écran, mais qui a la particularité d'offrir un taux de rafraîchissement de 240Hz avec un temps de réponse époustouflant de 0.4ms pour des images fulgurantes. Et pour finir, le clanqui est réservé aux joueurs pros et permettra de combiner un temps de réponse ultra-rapide à un taux de rafraîchissement de 144 ou 165Hz.D'ailleurs, concernant le clan Red Eagle, deux de ses nouveautés retiennent particulièrement notre attention, à savoir les écrans GB3467WQSU et G4380UHSU , lesquels proposent des temps de réponse des images mobiles, Moving Picture Response Time (MPRT) en anglais, particulièrement faibles, ce qui est un facteur important à prendre en compte dans l'achat d'un écran. Si vous êtes un joueur expérimenté, vous savez que chaque milliseconde gagnée dans un jeu vidéo, quel qu'il soit, peut être cruciale.L'écranpropose de vous plonger dans. La dalle VA, dont la forme a été inspirée par la courbe de l'œil humain, offreavec, le tout accompagné d'une résolution de 3440 x 1440, garantissant une qualité d'images inégalable, laquelle vous donnera l'occasion de vous immerger totalement dans le jeu.Le moniteur gamingde 43'', soit une diagonale de 108 centimètres, est. Avec plus de 8,3 millions de pixels et une jolie résolution UHD de 3840 x 2160, l'expérience et le plaisir de jeu des amateurs d'aventures virtuelles n'en seront que décuplés. Doté d', le G-MASTER G4380UHSU-B1 proposera également, permettant de prendre des décisions importantes en une fraction de milliseconde. Pour finir, les joueurs sur consoles pourront jouer jusqu'à, en FHD ou 2K.