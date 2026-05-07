Huawei lance la Watch FIT 5 Series et mise tout sur la santé et le style

Huawei dévoile sa Watch FIT 5 Series en deux versions et ambitionne de s'imposer sur le marché des montres connectées. Design soigné, suivi santé poussé et tarif contenu, la promesse est alléchante.

Huawei a beau ne plus avoir accès aux services Google depuis plusieurs années, la marque chinoise n'a pas dit son dernier mot. Bien au contraire, le constructeur s'est taillé une place de choix sur le marché des montres connectées face à Apple et Samsung, en misant sur des produits complets et accessibles.

Sa nouvelle gamme, la Watch FIT 5 Series, illustre parfaitement cette ambition et arrive avec des arguments qu'il serait dommage de négliger.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Premier point fort, le look. La FIT 5 standard se décline en cinq coloris dont violet et vert, tandis que la version Pro joue une carte plus affirmée avec un design à remplissage à l'huile pour préserver l'intensité des teintes. Le modèle blanc Pro va encore plus loin en intégrant un nano céramique métallique de qualité aérospatiale, un matériau que l'on retrouve habituellement sur des produits nettement plus onéreux.

















L'écran suit la même logique. La FIT 5 Pro embarque une dalle AMOLED LTPO de 1,92 pouce avec des bordures de seulement 1,8 mm, encadrée par un verre saphir artificiel et une lunette en alliage de titane. Sa luminosité maximale de 3 000 nits garantit une lisibilité parfaite en plein soleil, avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 60 Hz pour préserver l'autonomie. Au poignet, le résultat est une montre fine et légère, 30,4 grammes seulement, qu'on finit par oublier tant elle se fait discrète.

Sport et santé, le cœur du réacteur

Huawei a visiblement beaucoup travaillé sur l'accompagnement sportif. La FIT 5 Series introduit un mode mini-entraînements guidé par un panda interactif affiché sur le cadran, une idée qui pourrait sembler gadget mais qui, à l'usage, remplace efficacement le rappel sédentaire classique par quelque chose de plus ludique. La détection automatique des sorties à vélo avec affichage de la puissance virtuelle et de la cadence s'adresse, elle, aux cyclistes.

La version Pro monte encore d'un cran avec un mode Trail Run complet, navigation segmentée et suivi des dénivelés inclus, ainsi que des cartes vectorielles de plus de 17 000 parcours de golf dans le monde. Elle couvre plus de 100 modes sportifs au total et embarque un GPS double fréquence pour une localisation précise.







Du côté de la santé, elle embarque la détection de la fibrillation auriculaire, une application ECG et une évaluation de la rigidité artérielle. La santé féminine bénéficie également d'un suivi dédié grâce à un capteur de température au poignet capable de prédire les cycles menstruels. Ces fonctionnalités restent bien sûr indicatives et ne remplacent pas un avis médical.

Paiement sans contact et autonomie au rendez-vous

La FIT 5 Series intègre Curve Pay, un service de paiement sans contact, disponible en France, qui regroupe l'ensemble des cartes bancaires dans une interface unique. Un système de détection hors poignet exige la saisie d'un code si la montre est retirée, ce qui rassure sur la sécurité des transactions. À noter que Curve Pay nécessite la création d'un compte dédié, ce qui peut représenter une étape supplémentaire selon les utilisateurs.

Côté autonomie, Huawei annonce jusqu'à 10 jours en usage léger et 7 jours en usage régulier grâce à une batterie haute densité en silicium, avec 24 heures de GPS continu pour la version Pro.

La FIT 5 est disponible depuis le 7 mai 2026 à 199,99 € et la FIT 5 Pro à 299,99 €, sur le site du constructeur ou chez les revendeurs agréés. Un positionnement tarifaire raisonnable pour une gamme qui ne lésine clairement pas sur les fonctionnalités.