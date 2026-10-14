Elgato Wave Go : Un micro sans fil qui passe du clip au micro à main en un geste

Elgato dévoile son tout premier micro sans fil, pensé pour les créateurs qui filment avec leur téléphone. Sa particularité est de pouvoir se porter à la chemise ou se tenir comme un micro d'interview, avec un son qui s'adapte automatiquement.

Jusqu'ici cantonné au bureau, Elgato sort de sa zone de confort avec Wave Go, son premier micro sans fil.

Annoncé le 13 octobre à Munich, ce système mise sur la polyvalence. Le même émetteur peut être clipsé sur un vêtement ou glissé dans une poignée pour devenir un micro à main, et le son s'adapte à chaque situation sans que l'utilisateur ait à toucher au moindre réglage.









Un émetteur, deux façons d'enregistrer

En mode clip, l'émetteur a la taille d'une pièce de monnaie pour seulement 7 grammes, de quoi se faire oublier. Il se fixe magnétiquement aux vêtements, avec un réglage qui compense la perte de clarté et de présence que l'on constate habituellement à hauteur de torse. Pour une interview, ou simplement pour un rendu plus classique à l'image, il suffit de l'insérer dans le Smart Handle, une poignée qui intègre ses propres commandes, recharge l'émetteur et applique un profil sonore plus chaleureux, adapté à une utilisation de près.

La bascule entre les deux modes repose sur la fonction EQ Shift, qui détecte la position du micro et change d'égalisation automatiquement. Le tout s'appuie sur une capsule à condensateur, un type de capteur apprécié pour sa sensibilité à la voix et son rendu naturel, complétée par un réglage automatique du volume qui évite la saturation quand on élève la voix, un limiteur qui lisse les pics soudains et un filtre qui supprime les grondements dans les graves.













Une prise en main pensée pour le téléphone

Le récepteur se branche directement sur le port USB-C du téléphone, et l'enregistrement peut démarrer en quelques secondes. Un seul bouton, présent sur l'émetteur comme sur le Smart Handle, gère l'allumage, la coupure du micro et le lancement de l'enregistrement sur le smartphone, tandis qu'un second bouton, situé sur le récepteur, active la réduction de bruit dans les environnements plus bruyants. Des LED indiquent par ailleurs l'état de chaque élément, batterie comprise.

Pour aller plus loin, l'application gratuite Wave Go (iOS et Android) permet d'ajuster le gain et la réduction de bruit ainsi que de surveiller la batterie, et le récepteur laisse aussi passer la charge afin de garder le téléphone alimenté pendant un tournage.

Jusqu'à 48 heures d'autonomie

L'émetteur tient 8 heures sur une seule charge, soit une journée complète d'enregistrement, et le Smart Handle prend ensuite le relais en le rechargeant dès qu'il y est placé, y compris pendant l'enregistrement.

Il peut stocker jusqu'à cinq recharges complètes, ce qui porte l'autonomie totale à 48 heures, et dix minutes de charge suffisent en cas d'urgence pour environ une heure d'utilisation. Le tout se range dans un étui de transport qui recharge chaque élément en même temps et qui peut aussi accueillir un second micro.















Aussi utile au bureau

Elgato présente également Wave Go comme une alternative légère aux AirPods ou au micro d'un ordinateur portable pour les appels vidéo, la dictée ou le podcast. Sur PC et Mac, il s'intègre à Wave Link, le logiciel de mixage gratuit de la marque, qui gère le routage audio et les effets et peut se piloter avec un Stream Deck, tout en donnant accès à Voice Focus, un effet qui atténue la réverbération et les bruits de fond fréquents en intérieur.

Wave Go prolonge ainsi l'écosystème Wave, étoffé plus tôt dans l'année avec Wave Next pour le bureau, une logique que résume Riccardo Iavarone, vice-président associé Marketing chez Elgato.

Pour les créateurs qui filment avec leur téléphone, l'audio doit être aussi simple et portable que la vidéo.

Prix et disponibilité

Wave Go est dès à présent disponible au prix conseillé de 99,99 €. Proposé de série en coloris Noir, le périphérique profite également d'une déclinaison exclusive Bleu Ciel, disponible en édition limitée et dans la limite des stocks disponibles. Ce tarif comprend l'émetteur, le récepteur USB-C, le Smart Handle, l'étui de transport, deux supports magnétiques, des bonnettes anti-vent et un câble de charge.

Pour enregistrer à deux, un second émetteur se vend 29,99 €, ou 14,99 € s'il est acheté en même temps que le système. Il se connecte au même récepteur et se range dans le Smart Handle.