Cémantix 1733 : Indices et solution, quel est le mot du 29 novembre 2026 ?



le 29 novembre 2026 à 00h06 Publié par Florian Lelong le 29 novembre 2026 à 00h06

Retrouvez la solution Cémantix du 29 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Couronne sans royaume, j'étreins l'esprit de mon maître sans jamais en percer les pensées secrètes.



Indice 2 Coquille protectrice ou prison de murmures, je suis un dôme où résonnent parfois des tempêtes invisibles.



Indice 3 Fidèle armure des chevaliers d'autrefois, je me décline aujourd'hui en plastique pour affronter l'asphalte ou en coussinets pour chanter.



Indice 4 Sur les chantiers de construction, je suis l'allié indispensable de l'ouvrier pour lui éviter de graves traumatismes.



Indice 5 Le voyageur chevauchant sa monture motorisée à deux roues ne doit jamais prendre la route sans m'attacher sous son menton.



Indice 6 Délicatement posé sur vos deux oreilles, je vous isole du tumulte extérieur pour vous plonger dans vos chansons favorites.



Indice 7 Qu'il soit conçu pour écouter de la musique en silence ou pour faire du vélo en toute sécurité, on me porte toujours sur la tête.



Indice 8 Pièce d'équipement protectrice et rigide, fabriquée pour épouser la forme de la partie supérieure du crâne afin d'encaisser les chocs.



Solution du 29 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2026 Casque



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.