CES 2026 : ASUS présente les ROG Cetra Open Wireless, des écouteurs gaming ouverts pour le jeu et le sport

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 07 janvier 2026 à 16h00
ASUS Republic of Gamers dévoile les ROG Cetra Open Wireless, des écouteurs conçus pour le jeu et le sport. Avec leur design ouvert, leur connexion double mode et une autonomie solide, ils promettent de concilier immersion sonore et conscience de l'environnement pour les joueurs nomades.
CES 2026 : ASUS présente les ROG Cetra Open Wireless, des écouteurs gaming ouverts pour le jeu et le sport
ASUS poursuit l'enrichissement de sa gamme de périphériques audio avec une proposition audacieuse annoncée aujourd'hui, les ROG Cetra Open Wireless. En s'éloignant des standards de l'intra-auriculaire à forte isolation passive (conception fermée), la marque taïwanaise opte pour une conception ouverte.

Cette approche vise à offrir une expérience audio immersive tout en laissant l'utilisateur attentif à son environnement, un atout particulièrement pertinent pour celles et ceux qui alternent entre sessions de jeu soutenues et activités sportives en extérieur.

Une connectivité hybride pensée pour le jeu mobile

Le véritable atout de ces écouteurs réside dans leur flexibilité de connexion. ASUS intègre sa technologie sans fil ROG SpeedNova 2.4GHz à très faible latence, cruciale pour le gaming compétitif où chaque milliseconde compte. En parallèle, la connectivité Bluetooth reste disponible pour un usage plus classique, mais également optimiser la durée de vie, avec des smartphones ou tablettes.

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Un détail technique risque de séduire particulièrement les joueurs sur mobile : le dongle USB-C inclus. Ce dernier ne se contente pas de transmettre le son ; il prend en charge la charge traversante (passthrough). Concrètement, cela signifie que vous pouvez recharger votre téléphone tout en utilisant le dongle pour jouer, éliminant ainsi l'angoisse de la batterie vide en pleine partie classée.

Qualité sonore et confort d'utilisation

Sur le plan acoustique, les Cetra Open Wireless embarquent des transducteurs de 14,2 mm dotés d'un revêtement en carbone de type diamant (DLC). Cette conception vise à produire des aigus nets et des basses profondes tout en minimisant la distorsion.

ASUS a également intégré des modes audio spécifiques, tels que le « Phantom Bass » pour renforcer les graves et un mode « Immersion » pour atténuer les bruits ambiants sans couper totalement l'utilisateur du monde réel.

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L'ergonomie au service de l'action

Contrairement à la tendance du tout tactile, souvent capricieux lors d'efforts physiques ou sous la pluie, ASUS a fait le choix pragmatique de boutons physiques. Ces commandes tactiles garantissent une précision accrue, que vous soyez en train de courir ou au cœur d'une bataille virtuelle. En outre, la certification IPX5 assure une résistance aux éclaboussures et à la transpiration, validant l'orientation sportive du produit.

Pour le maintien, les crochets d'oreille en silicone liquide sont complétés par un tour de cou réfléchissant et détachable, offrant une sécurité supplémentaire lors des footings nocturnes.

Enfin, et sûrement le plus important, côté autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 16 heures d'utilisation continue en mode Bluetooth, avec une charge rapide permettant de récupérer 3 heures d'écoute en seulement 15 minutes. Une proposition qui semble cocher toutes les cases pour les utilisateurs actifs.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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