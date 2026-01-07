CES 2026 : ASUS présente les ROG Cetra Open Wireless, des écouteurs gaming ouverts pour le jeu et le sport

ASUS Republic of Gamers dévoile les ROG Cetra Open Wireless, des écouteurs conçus pour le jeu et le sport. Avec leur design ouvert, leur connexion double mode et une autonomie solide, ils promettent de concilier immersion sonore et conscience de l'environnement pour les joueurs nomades.

Une connectivité hybride pensée pour le jeu mobile





Qualité sonore et confort d'utilisation





L'ergonomie au service de l'action

ASUS poursuit l'enrichissement de sa gamme de périphériques audio avec une proposition audacieuse annoncée aujourd'hui,. En s'éloignant des standards de l'intra-auriculaire à forte isolation passive (conception fermée),Cette approche vise à offrir une expérience audio immersive tout en laissant l'utilisateur attentif à son environnement, un atout particulièrement pertinent pour celles etLe véritable atout de ces écouteurs réside dans leur flexibilité de connexion. ASUS intègre sa technologie sans fil ROG SpeedNova 2.4GHz à très faible latence, cruciale pour le gaming compétitif où. En parallèle, la connectivité Bluetooth reste disponible pour un usage plus classique,, avec des smartphones ou tablettes.Un détail technique risque de séduire particulièrement les joueurs sur mobile : le dongle USB-C inclus. Ce dernier ne se contente pas de transmettre le son ; il prend en charge la charge traversante (passthrough). Concrètement, cela signifie que vous pouvez recharger votre téléphone tout en utilisant le dongle pour jouer, éliminant ainsi l'angoisse de la batterie vide en pleine partie classée.Sur le plan acoustique, lesdotés d'un revêtement en carbone de type diamant (DLC). Cette conception vise à produire des aigus nets et des basses profondes tout en minimisant la distorsion.ASUS a également intégré des modes audio spécifiques, tels que lepour renforcer les graves et un modepour atténuer les bruits ambiants sans couper totalement l'utilisateur du monde réel.Contrairement à la tendance du tout tactile, souvent capricieux lors d'efforts physiques ou sous la pluie,. Ces commandes tactiles garantissent une précision accrue, que vous soyez en train de courir ou au cœur d'une bataille virtuelle. En outre,, validant l'orientation sportive du produit.Pour le maintien, les crochets d'oreille en silicone liquide sont complétés par un tour de cou réfléchissant et détachable, offrant une sécurité supplémentaire lors des footings nocturnes.Enfin, et sûrement le plus important, côté autonomie,, avec une charge rapide permettant de récupérer 3 heures d'écoute en seulement 15 minutes. Une proposition qui semble cocher toutes les cases pour les utilisateurs actifs.