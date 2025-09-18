Apple Watch vs Garmin : laquelle choisir pour le sport en 2025 ?

En 2025, le choix entre une Apple Watch Ultra 2 et une Garmin peut sembler compliqué pour les sportifs. Les deux marques se disputent le marché, mais avec des approches très différentes. L'une mise sur l'intégration poussée avec son écosystème, l'autre sur la précision et l'endurance.
Deux philosophies opposées
Chez Apple
, l'Apple Watch Ultra 2 incarne une montre connectée complète avant tout. Elle propose un boîtier en titane, un écran de 49 mm capable d'atteindre 3000 nits de luminosité et un GPS bi-fréquence
. Ses points forts se trouvent dans son écosystème iOS
: compatibilité parfaite avec l'iPhone, notifications, appels, applications tierces et un suivi santé de plus en plus poussé.
Chez Garmin
, la logique est différente. La marque privilégie la robustesse
, l'autonomie
et la précision sportive
. Des modèles comme la Fenix 7
, la Forerunner 965
ou l'Enduro 3
sont conçus pour encaisser les conditions extrêmes, tenir plusieurs jours sans recharge et fournir des données sportives d'une richesse inégalée.
Précision et données sportives
C'est sur ce terrain que Garmin conserve une longueur d'avance. Les montres de la marque mesurent la VO₂ max
, la charge d'entraînement, la variabilité cardiaque (HRV), la récupération et même les temps de contact au sol pour les coureurs. La cartographie topographique
intégrée sur des modèles comme la Fenix 7 permet aussi de préparer des itinéraires précis pour la randonnée ou le trail.
L'Apple Watch Ultra 2
a progressé grâce à son GPS bi-fréquence et à ses capteurs santé. Elle propose le suivi de l'oxygène sanguin, de la fréquence cardiaque et du sommeil, ainsi qu'un ECG. Mais elle reste moins exhaustive en matière de métriques sportives pures, avec des analyses d'entraînement plus limitées que celles proposées par Garmin.
Autonomie et confort d'utilisation
C'est sans doute le point qui sépare le plus les deux marques. Une Garmin Fenix 7
peut tenir environ deux semaines en usage standard et dépasser 40 heures en GPS continu. La Forerunner 965
, plus légère et orientée course, offre jusqu'à 31 heures en GPS et environ 23 jours en mode montre connectée.
La Garmin Enduro 3
, pensée pour l'ultra-endurance, repousse les limites avec jusqu'à 90 jours en montre connectée et plus de 300 heures en GPS avec recharge solaire.
L'Apple Watch Ultra 2
a fait des progrès par rapport aux anciennes générations. Elle atteint environ 36 heures en usage normal et jusqu'à 72 heures avec le mode économie. Mais cela reste loin derrière ce que propose Garmin, et elle demande donc des recharges plus fréquentes, ce qui peut gêner les sportifs de longue durée.
Prix et public visé
L'Apple Watch Ultra 2
est affichée à environ 899 euros. Elle vise clairement les utilisateurs d'iPhone qui veulent une montre polyvalente : un outil de sport mais aussi un compagnon du quotidien, capable de gérer les appels, les notifications et la musique.
Les Garmin
couvrent une gamme de prix plus large. En effet, la Forerunner 965 tourne autour de 650 euros, la Fenix 7 se situe entre 700 et 1000 euros selon les versions, et l'Enduro 3 dépasse souvent les 1000 euros. Ces montres ciblent des sportifs passionnés qui exploitent vraiment leurs capacités d'endurance et de précision.
Apple ou Garmin, que choisir ?
En résumé, tout dépend de vos priorités. Si vous voulez une montre connectée polyvalente
, parfaitement intégrée à votre iPhone, capable de gérer vos notifications et de suivre votre santé en plus de vos entraînements, l'Apple Watch Ultra 2
est un excellent choix.
En revanche, si votre priorité est la performance sportive
, la précision GPS
et une autonomie longue durée
, alors une Garmin
reste imbattable. Que ce soit pour la course, le trail ou les expéditions outdoor, ses modèles offrent des outils plus complets et plus fiables pour les athlètes exigeants.
Pour un comparatif plus global par profils (sportifs, pros, étudiants, santé), retrouvez notre guide sur quelle montre connectée choisir en 2025 ?
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