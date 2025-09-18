Apple Watch vs Garmin : laquelle choisir pour le sport en 2025 ?

En 2025, le choix entre une Apple Watch Ultra 2 et une Garmin peut sembler compliqué pour les sportifs. Les deux marques se disputent le marché, mais avec des approches très différentes. L'une mise sur l'intégration poussée avec son écosystème, l'autre sur la précision et l'endurance.

Deux philosophies opposées























Précision et données sportives

Autonomie et confort d'utilisation

Prix et public visé

Apple ou Garmin, que choisir ?

Chez, l'Apple Watch Ultra 2 incarne une montre connectée complète avant tout. Elle propose un boîtier en titane, un écran de 49 mm capable d'atteindre 3000 nits de luminosité et un. Ses points forts se trouvent dans son: compatibilité parfaite avec l'iPhone, notifications, appels, applications tierces et un suivi santé de plus en plus poussé.Chez, la logique est différente. La marque privilégie la, l'et la. Des modèles comme la, laou l'sont conçus pour encaisser les conditions extrêmes, tenir plusieurs jours sans recharge et fournir des données sportives d'une richesse inégalée.C'est sur ce terrain que Garmin conserve une longueur d'avance. Les montres de la marque mesurent la, la charge d'entraînement, la variabilité cardiaque (HRV), la récupération et même les temps de contact au sol pour les coureurs. Laintégrée sur des modèles comme la Fenix 7 permet aussi de préparer des itinéraires précis pour la randonnée ou le trail.L'a progressé grâce à son GPS bi-fréquence et à ses capteurs santé. Elle propose le suivi de l'oxygène sanguin, de la fréquence cardiaque et du sommeil, ainsi qu'un ECG. Mais elle reste moins exhaustive en matière de métriques sportives pures, avec des analyses d'entraînement plus limitées que celles proposées par Garmin.C'est sans doute le point qui sépare le plus les deux marques. Unepeut tenir environ deux semaines en usage standard et dépasser 40 heures en GPS continu. La, plus légère et orientée course, offre jusqu'à 31 heures en GPS et environ 23 jours en mode montre connectée.La, pensée pour l'ultra-endurance, repousse les limites avec jusqu'à 90 jours en montre connectée et plus de 300 heures en GPS avec recharge solaire.L'a fait des progrès par rapport aux anciennes générations. Elle atteint environ 36 heures en usage normal et jusqu'à 72 heures avec le mode économie. Mais cela reste loin derrière ce que propose Garmin, et elle demande donc des recharges plus fréquentes, ce qui peut gêner les sportifs de longue durée.L'est affichée à environ 899 euros. Elle vise clairement les utilisateurs d'iPhone qui veulent une montre polyvalente : un outil de sport mais aussi un compagnon du quotidien, capable de gérer les appels, les notifications et la musique.Lescouvrent une gamme de prix plus large. En effet, la Forerunner 965 tourne autour de 650 euros, la Fenix 7 se situe entre 700 et 1000 euros selon les versions, et l'Enduro 3 dépasse souvent les 1000 euros. Ces montres ciblent des sportifs passionnés qui exploitent vraiment leurs capacités d'endurance et de précision.En résumé, tout dépend de vos priorités. Si vous voulez une, parfaitement intégrée à votre iPhone, capable de gérer vos notifications et de suivre votre santé en plus de vos entraînements, l'est un excellent choix.En revanche, si votre priorité est la, laet une, alors unereste imbattable. Que ce soit pour la course, le trail ou les expéditions outdoor, ses modèles offrent des outils plus complets et plus fiables pour les athlètes exigeants.Pour un comparatif plus global par profils (sportifs, pros, étudiants, santé), retrouvez notre guide sur