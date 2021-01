Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En décembre dernier, 343 Industries faisait le point sur l'avancement d' Halo Infinite , et son community manager avait annoncé par le biais d'un tweet que la version Xbox One n'était pas annulée . En ce début d'année 2021, le studio revient cette fois-ci en promettant de donner des nouvelles tous les mois et, responsable de la communauté, a indiqué sur Reddit De plus, il en a profité pour déclarer que« des mises à jour de haut niveau au moins une fois par mois » avant son lancement prévu en automne 2021.Concernant, Brian Jarrard a indiqué que celui-ci ne sera ni un trailer inédit ni l'annonce de sa date de sortie, mais sera. Cela sera peut-être l'occasion pour les joueurs de découvrir les raisons qui ont poussé l'équipe à faire tel ou tel changement et surtout, quel avenir pour le jeu et que nous réserve le studio.Pour rappel,, celui-ci n'avait pas fait l'unanimité chez les joueurs et s'était fait sévèrement critiquer, tant par ses graphismes moyens que par son gameplay qui laissait à désirer. Suite à cela,afin de travailler davantage sur ce dernier.Pour rappel,sera disponible en automne prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.