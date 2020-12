Halo Infinite confirmé sur Xbox One, 343 Industries ambitieux pour le jeu

Nope. Please let me enjoy the holidays — John Junyszek (@Unyshek) December 22, 2020

aurait normalement dû sortir en même temps que le Xbox Series X/S en cette fin d'année 2020, mais étant donné les remontrances de la communauté suite à la présentation du jeu plus tôt dans l'année,. Désormais, nous le verrons débarquer sur Xbox Series X/S en automne prochain, mais aussi sur Xbox One, contrairement à ce que certains bruits de couloir avançaient ces derniers jours, mais aussi en août dernier., ce qui ne manquera pas de ravir les joueurs... à condition que le résultat soit au rendez-vous.C'est John Junyszek, community manager, qui a annoncé la nouvelle, en répondant à un tweet qui demandait si la version Xbox One était annulée (le tweet a depuis été supprimé). Mais ce dernier a simplement répondu « non », demandant par la suite, avec une pointe d'humour, de le laisser tranquille avec ces questions le temps des vacances de fin d'année.En parallèle de cela, 343 Industries a publié un très long message sur son site officiel pour s'exprimer sur la franchise Halo et remercier la communauté. Nous pouvons y lire que le, affirmant même que « 2021 sera une grande année pour la franchise Halo ». Histoire de rassurer les futurs joueurs, le studio explique également que les équipes font tout pour que le jeu arrive le plus tôt possible, tout en offrant « quelque chose de spécial ».Espérons avoir de nouvelles images, témoignant des améliorations apportées, assez rapidement. En attendant,