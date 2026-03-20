Nintendo Switch 2 : Comment activer/désactiver l'option Amélioration du mode portable ?

Nous vous indiquons pas à pas comment activer ou bien désactiver l'option Amélioration du mode portable sur Nintendo Switch 2.

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Comment activer ou désactiver l'option Amélioration du mode portable sur Nintendo Switch 2 ?

Allumez votre console Nintendo Switch 2.

Depuis le menu Home, rendez-vous dans les Paramètres.

Cliquez sur « Console » figurant dans la liste.

Optez pour « Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch ».

Activez ou bien désactivez l'option Amélioration du mode portable.





Qu'est-ce que l'option Amélioration du mode portable de la Switch 2 ?

Comme vous le savez probablement déjà, la mise à jour système du 17 mars 2026 a apporté plusieurs nouveautés sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Parmi elles,, qui pourrait plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment en profiter.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsEn réalité,n'est pas très compliqué. D'ailleurs, la manipulation ne devrait vous prendre que quelques secondes et peut être activée/désactivée à tout moment. Mais, sans plus tarder, voiciAinsi, vous savez à présent. Évidemment, vous vous demandez certainement ce que cette fonctionnalité de la Switch 2 apporte véritablement et quels sont les potentiels inconvénients.Comme indiqué par Nintendo, si vous activez, « les logiciels Nintendo Switch compatibles utilisés en mode portable ou sur table fonctionnent comme si la console est utilisée en mode téléviseur ». De ce fait, les graphismes pourraient être améliorés, mais au détriment de la consommation de la batterie de la console qui se voit augmenter.Nintendo ajoute également que l'utilisation de l'écran tactile dans les logiciels Nintendo Switch 2 est impossible, alors que les Joy-Con 2 attachées à la console sont perçues comme une manette Pro Nintendo Switch 2. En outre, la firme indique « les effets de l'amélioration du mode portable dépendent du logiciel ».