Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 17 mars 2026, patch notes et détails



le 17 mars 2026 à 10h17 Publié par Clémence Usseglio le 17 mars 2026 à 10h17

La Nintendo Switch 2 a accueilli, le mardi 17 mars 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet dans ce qui suit.