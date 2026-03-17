Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 17 mars 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 mars 2026 à 10h17
La Nintendo Switch 2 a accueilli, le mardi 17 mars 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet dans ce qui suit.
Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 17 mars 2026, patch notes et détails
Nintendo a déployé, le mardi 17 mars 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Il s'agit, plus précisément, du patch apportant la version 22.0.0. Cette mise à jour apporte plusieurs éléments, dont une option « Amélioration du mode portable », en plus d'ajustements divers.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 22.0.0, déployée le 17 mars 2026, sur Nintendo Switch 2.

Patch notes de la mise à jour système 22.0.0, du 17 mars 2026, de la Nintendo Switch 2

  • Le texte et les animations lors du chargement d'une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME ont été mis à jour.
  • Il est désormais possible de sauvegarder des notes concernant les utilisateurs se trouvant dans votre liste d'amis. Les notes ne seront pas visibles pour vos amis.
    • Il est également possible de consulter et modifier ces notes depuis l'application Nintendo Switch App. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version 3.3.0 ou ultérieure de l'application.
  • Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées à GameChat :
    • Vous pouvez inviter vos amis aux sessions GameChat auxquelles vous êtes en train de participer. Il n'est pas possible d'inviter certains amis, notamment ceux qui ont des comptes Nintendo supervisés.
    • Les amis n'ayant pas terminé la configuration initiale de GameChat peuvent désormais être invités dans GameChat. Il n'est pas possible d'inviter certains amis, notamment ceux qui ont des comptes Nintendo supervisés ou ceux qui n'ont jamais utilisé une console Nintendo Switch 2.
      • Les changements pourraient mettre un certain temps à devenir visibles après le passage à la version 22.0.0 du logiciel système.
    • La qualité du partage d'écran agrandi lors des sessions GameChat a été améliorée.
  • Il est désormais possible d'avancer ou reculer de 10 secondes avec les boutons ZR et ZL lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou le Nintendo eShop.
  • Il est désormais possible de mettre automatiquement en ligne les types de fichiers suivants depuis l'album :
    • Vidéos raccourcies, scènes vidéo enregistrées en tant que captures d'écran, et captures d'écran auxquelles du texte a été ajouté
  • Le portugais (Portugal) et le russe ont été ajoutés à la liste des langues prises en charge pour la transcription dans GameChat dans la section Accessibilité des paramètres de la console.
  • La synthèse vocale, qui se trouve dans la section Accessibilité, peut désormais convertir en paroles le texte de l'album et de la configuration initiale.
    • Pour savoir comment activer la synthèse vocale lors de la configuration initiale, consultez l'article Configuration initiale et connexion de la console Nintendo Switch 2.
  • Il est désormais possible de voir la capacité de stockage pour chaque type de données dans la mémoire de la console et la carte microSD Express insérée.
  • Il est désormais possible de réaliser un test audio lorsque l'option PCM linéaire 5.1 est sélectionnée pour le paramètre Son du téléviseur dans la section Son.
  • La région « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud » est devenue « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud/Asie du Sud-Est » dans la section Console.
  • L'option Amélioration du mode portable a été ajoutée pour le paramètre Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch dans la section Console.
    • Lorsque l'amélioration du mode portable est activée, les logiciels Nintendo Switch compatibles fonctionnent comme si la console était utilisée en mode téléviseur. Il est possible que certaines fonctionnalités soient affectées. Pour en savoir plus, consultez la description sur la console.
  • Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées en mode avion :
    • Lorsque le mode avion est activé, les options définies précédemment pour le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC sont à nouveau appliquées.
    • Il est désormais possible d'activer et désactiver manuellement le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC en mode avion depuis le paramétrage rapide.
  • Il est désormais possible de recevoir une notification dans l'application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareil connecté lorsque le code secret du contrôle parental est correctement saisi sur la console. Vous pouvez également choisir de recevoir une notification push sur votre appareil connecté.
    • Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version 2.4.0 ou ultérieure de l'application.
  • Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Family Island 27 septembre 2026

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 27 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)
Disney Solitaire 27 septembre 2026

Disney Solitaire : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Disney Solitaire du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)