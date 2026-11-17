Dans les rues de Vice City, vous risquez de croiser des alligators. Mais Xbox a décidé de transformer la « mascotte » de GTA 6 en un accessoire hors du commun.

Le lancement de Grand Theft Auto VI s'accompagne de toute une série de produits dérivés inspirés par Vice City et ses habitants. Cela inclut des manettes décorées du logo du jeu, des t-shirts aux inspirations 80's, un vinyle de la bande-originale ou encore un coffret collector au contenu et au prix controversés.

Certains de ces produits exclusifs s'inspirent de détails vus dans les premiers trailers du jeu. Xbox n'a d'ailleurs pas hésité à rendre hommage à la séquence où un alligator rentre dans un magasin en imaginant la Xbox Series X-Bite, une console unique cachée dans l'estomac d'un alligator. Mais elle a décidé d'aller encore plus loin.

Le croco (ou plutôt l'alligator), tendance mode de l'automne 2026 chez Xbox

Si la console cachée dans le reptile d'1,50 m est un exemplaire unique proposé dans le cadre d'un concours réservé aux résidents américains. Précisons que cette console n'est pas directement rattachée à la promotion marketing faite par Xbox pour Grand Theft Auto VI, car celle-ci est exclusive à PlayStation. Mais il s'agit d'un beau clin d'œil à la mascotte de Vice City qui est prolongée aujourd'hui avec la manette Xbox en peau d'alligator.

Que les défenseurs de la cause animale soient rassurés : la manette en question n'est pas couverte d'une vraie peau d'alligator. Elle est simplement personnalisée avec une coque imitant les écailles de l'animal et le bouton Xbox possède une apparence unique rappelant l'œil de l'alligator. Contrairement à la Xbox Series X-Bite, cette manette n'est pas un exemplaire unique. Plusieurs d'entre elles ont été envoyées à quelques chanceux dans un coffret très spécial.

Une manette spéciale pour le lancement de GTA 6, mais aussi pour célébrer un anniversaire

La manette était dans un sac de voyage, livré par un messager qui a déclaré : « C'est Lucia qui m'envoie ». La référence à Grand Theft Auto VI est évidente, mais la livraison comprenait d'autres surprises. Il y avait également des « billets », une lampe de poche, un coffret verrouillé accompagné de sa clé, un abonnement de 12 mois au Xbox Game Pass Ultimate, le jeu Call of Duty: Modern Warfare 4 et un code pour l'édition « Ultimate » de GTA 6.

Tous ces cadeaux étaient offerts pour célébrer le 10e anniversaire du partenariat entre Xbox et Take-Two. Même s'ils sont très limités et triés sur le volet, la manette alligator est une belle surprise que beaucoup aimeraient certainement avoir dans leur collection.