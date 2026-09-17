GTA 6 révèle sa bande-son, et un vinyle à 124 €

Rockstar Games vient d'annoncer la sortie physique d'un album officiel pour la bande-son de GTA 6. Si le jeu fera l'impasse sur le format disque, la musique aura droit à plusieurs éditions physiques, dont un vinyle collector hors de prix réunissant des artistes de renommée mondiale.

À un peu plus de deux mois du lancement du jeu le plus attendu de la décennie, Rockstar Games vient de dévoiler Grand Theft Auto 6 : The Album. En partenariat avec le label Atlantic Records, le studio emblématique confirme que la musique occupera une place centrale dans Grand Theft Auto VI, prévu pour le 19 novembre. Cette annonce s'accompagne d'une surprise de taille pour les collectionneurs, avec l'arrivée de plusieurs éditions physiques pour cet album officiel.

Un casting musical cinq étoiles

La bande-son de ce nouveau volet s'annonce particulièrement riche, avec pas moins de 34 morceaux originaux conçus pour capturer l'énergie électrique de Vice City et de l'État de Leonida. Pour faire patienter les fans, Rockstar a d'ores et déjà rendu disponibles six premiers singles en streaming.

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Vous pouvez d'ailleurs aller écouter cette première vague sur Spotify, avant que d'autres titres soient révélés à mesure que nous approchons du lancement de GTA 6.

















Le paradoxe du format physique

C'est ici que la stratégie de Rockstar fait couler beaucoup d'encre. Alors que la version boîte du jeu vidéo ne contiendra qu'un simple code de téléchargement, marquant une transition définitive vers le tout dématérialisé, la bande-son bénéficiera d'un véritable traitement de faveur avec de véritables disques.

Une situation ironique où la musique s'offre un écrin matériel luxueux, tandis que le jeu vidéo lui-même abandonne définitivement ce format.

Les joueurs peuvent dès à présent précommander trois versions différentes de cet album qui sera expédié dès le 20 novembre, via le site officiel. L'édition CD classique est proposée à 16,99 €. Les amateurs de vinyles pourront se tourner vers une édition standard tout de même plafonné à 51,99 €, comprenant deux disques magenta transparents avec des éclaboussures bleues.

Cependant, c'est l'édition limitée qui retient toutes les attentions. Affichée à 123,99 €, elle coûte plus cher que l'édition ultime du jeu vidéo. Ce tarif premium se justifie par des illustrations exclusives et un pressage unique comportant deux disques magenta transparents remplis d'un liquide bleu. Notez qu'à l'heure de la rédaction de ces lignes, quelques minutes à peine après la révélation, cette édition spéciale est indiquée comme épuisée sur le site officiel.

Rockstar prévoit de placer la musique au centre de cet épisode, et de nouvelles informations au sujet de la bande-son et de son intégration dans GTA 6 seront dévoilées prochainement. En attendant, rendez-vous le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.