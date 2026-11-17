L'attente touche enfin à sa fin pour le lancement le plus attendu de l'histoire du jeu vidéo. Si Grand Theft Auto 6 sort officiellement le 19 novembre à minuit heure locale, une astuce bien connue des joueurs permet de se plonger dans Leonida avec plusieurs heures d'avance. Découvrez la marche à suivre complète sur Xbox Series et PlayStation 5, ainsi que les horaires exacts de déblocage.

Comme pour de nombreuses sorties majeures, le déploiement de Grand Theft Auto VI s'effectue à minuit selon l'heure locale de chaque territoire. Grâce au décalage horaire, la Nouvelle-Zélande est toujours la première région du globe à franchir le cap du 19 novembre. En simulant une connexion depuis ce pays, il est donc possible de déverrouiller le jeu dès le mercredi 18 novembre, dans le but d'y jouer plus tôt. Nous vous expliquons comment faire si vous êtes impatients.

Comment faire l'astuce de la Nouvelle-Zélande sur Xbox Series ?

Sur les consoles de Microsoft, la manipulation est extrêmement simple, rapide et ne nécessite aucun achat supplémentaire si vous avez déjà précommandé le jeu sur votre compte principal.

Allumez votre console et connectez-vous à votre profil principal (assurez-vous d'avoir précommandé et préchargé le jeu au préalable). Rendez-vous dans les Paramètres de la console. Sélectionnez l'onglet Système, puis cliquez sur Langue et localisation. Changez votre région pour sélectionner la Nouvelle-Zélande. Cliquez sur Redémarrer maintenant pour valider le changement de fuseau horaire.

Une fois la console redémarrée, elle considérera que vous êtes basé en Océanie. Vous pourrez ainsi lancer votre copie préchargée de GTA 6 dès que minuit sonnera à Auckland. Pensez simplement à remettre votre région d'origine une fois la sortie officielle passée chez vous.

















Comment faire l'astuce de la Nouvelle-Zélande sur PS5 ?

Sur PlayStation 5, la démarche est nettement plus contraignante. Les jeux numériques étant verrouillés selon la région du compte PlayStation Network utilisé pour l'achat, un simple changement d'heure dans les menus ne suffit pas. Il faut impérativement posséder une version néo-zélandaise du titre, ce qui rend cette astuce caduque. Si toutefois vous êtes prêt à aller au bout, voici la marche à suivre

Allumez votre PS5 et créez un nouveau compte PSN en indiquant la Nouvelle-Zélande comme pays de résidence (vous aurez besoin d'une adresse postale locale valide). Accédez au PlayStation Store néo-zélandais avec ce nouveau profil. Achetez et précommandez GTA 6 sur ce compte. Votre carte bancaire classique risquant d'être bloquée en raison de la devise différente, la méthode la plus sûre consiste à acheter une carte cadeau PSN néo-zélandaise en ligne. Lancez le préchargement du jeu (disponible depuis le 10 novembre).

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Pour éviter de devoir jouer sur ce profil secondaire, rendez-vous dans les paramètres de la console depuis le compte néo-zélandais, allez dans Utilisateurs et comptes, puis Autre, et activez l'option Partage de console et jeu hors ligne. Vous pourrez ainsi rebasculer sur votre profil PS5 habituel et lancer le jeu en avance tout en conservant vos trophées et votre sauvegarde.

Il est toutefois déconseillé, et peu utile, de faire toutes ces manipulations pour y jouer quelques heures en avance. Prenez votre mal en patience et profitez ensuite de GTA 6.

À quelle heure sort GTA 6 avec le décalage horaire ?

Lorsque l'horloge affichera 00h00 le jeudi 19 novembre en Nouvelle-Zélande, le jeu se débloquera simultanément aux horaires suivants (le mercredi 18 novembre pour la majorité du globe) :

Europe de l'Ouest (France, Belgique, Suisse - CET) : 12h00 (midi) le mercredi 18 novembre

12h00 (midi) le mercredi 18 novembre Royaume-Uni (GMT) : 11h00 le mercredi 18 novembre

11h00 le mercredi 18 novembre Côte Est des États-Unis / Québec (EST) : 06h00 du matin le mercredi 18 novembre

06h00 du matin le mercredi 18 novembre Côte Ouest des États-Unis (PST) : 03h00 du matin le mercredi 18 novembre

03h00 du matin le mercredi 18 novembre Brésil (BRT) : 08h00 du matin le mercredi 18 novembre

08h00 du matin le mercredi 18 novembre Japon (JST) : 20h00 le mercredi 18 novembre

20h00 le mercredi 18 novembre Côte Est de l'Australie (AEDT) : 22h00 le mercredi 18 novembre

De fait, il est possible de gagner 12 heures et y jouer dès midi, ce mercredi 18 novembre. Sinon, il faudra attendre quelques heures de plus, mais après avoir patienté des années, nous ne sommes plus à ça près.