GTA 6 va vous pousser à devenir quelqu'un de bien

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 novembre 2026 à 10h23
Historiquement lié au chaos et à la destruction, Grand Theft Auto s'apprête à opérer un tournant majeur. Avec GTA 6, Rockstar Games introduit pour la toute première fois des mécaniques basées sur l'empathie, promettant de transformer en profondeur notre rapport à la criminalité virtuelle.
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GTA 6 va vous pousser à devenir quelqu'un de bien

Si la franchise Grand Theft Auto s'est forgée une réputation sulfureuse autour des vols de voitures, des fusillades et des courses-poursuites effrénées, le sixième opus promet d'apporter une toute autre image. Rockstar Games semble avoir tiré de précieuses leçons de la maturité narrative de Red Dead Redemption 2 pour les insuffler dans les rues de Leonida. Les joueurs habitués à semer le chaos le plus total ne seront pas mis de côté, mais une nouvelle voie s'offre désormais à eux.

Le choix de l'empathie au cœur de l'aventure

Dans une entrevue accordée au Guardian, Rob Nelson, codirecteur du studio, a clarifié la vision de l'équipe de développement de Grand Theft Auto VI. L'objectif n'est pas de brider la liberté d'action qui a fait le succès de la série, mais d'enrichir l'expérience globale. Les joueurs auront toujours la possibilité de déclencher des émeutes et de terroriser les passants.

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Cependant, le studio a souhaité intégrer une dimension morale inédite pour la saga. Rob Nelson explique ainsi la démarche créative derrière cette évolution majeure.

Je dirais que c'est un produit de l'histoire que nous essayons de raconter. Nous avons essayé, pour la première fois dans un GTA, de fournir des mécanismes qui encouragent l'empathie, pour ceux qui le souhaitent.

Cette volonté de proposer une alternative au crime systématique s'articule autour du duo de protagonistes, Lucia et Jason. Contrairement aux anciens antihéros souvent solitaires et cyniques, leur relation intime devrait naturellement inciter les joueurs à adopter un comportement plus réfléchi et protecteur.

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L'héritage direct de Red Dead Redemption 2

Cette évolution n'est pas sans rappeler le système d'honneur qui a fait la renommée des aventures d'Arthur Morgan. Effectivement, dans Red Dead Redemption 2, chaque bonne ou mauvaise action influençait directement la perception des PNJ et modifiait même la conclusion de l'histoire.

Rob Nelson confirme que les décisions prises dans le jeu auront un impact tangible sur le déroulement de l'aventure. Il rassure toutefois les amateurs de destruction en précisant que le crime reste un élément fondamental de l'expérience.

Nous essayons de nous assurer que nous ne punissons pas les gens pour avoir joué au jeu auquel ils sont habitués. Mais vos actions auront un certain effet sur la façon dont le jeu se déroule.

De plus, les événements aléatoires introduits timidement dans Grand Theft Auto V feront leur retour, offrant régulièrement le choix entre aider un citoyen en détresse ou profiter de la situation pour s'enrichir.

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Il est donc fort probable que la réputation de Jason et Lucia dans les rues de Leonida détermine l'attitude des forces de l'ordre et des gangs locaux à leur égard. Une chose est certaine, le choix d'être un criminel au grand coeur ou un psychopathe impitoyable vous appartiendra totalement. La sortie est prévue pour ce 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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