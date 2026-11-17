Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de GTA 6 en France, sur PS5 et Xbox Series.

Au-delà d'être le jeu le plus attendu de l'année, il est probablement le jeu le plus attendu de la décennie, et même l'un des biens culturels qui suscite le plus d'engouement de ces dix dernières années. Le raz-de-marée Grand Theft Auto VI devrait tout engloutir sur son passage, avec une quinzaine de millions de jeux vendus avant même son lancement (!). De fait, de nombreux joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront jouer à GTA 6 sur PS5 ou Xbox Series en France. Nous vous donnons la réponse.

Heure de sortie de GTA 6 en France sur PS5 et Xbox Series

Comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert sort ce 19 novembre 2026 uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series, puisque la version PC n'a pas encore été officialisée. Elle devrait toutefois l'être assez rapidement, étant donné que sa sortie est estimée pour le début de l'année 2027.

Quoi qu'il en soit, l'heure de sortie de GTA 6 est programmée pour minuit, ce 19 novembre. L'attente ne sera donc pas très longue, puisque Rockstar sort le jeu à minuit heure locale, et ne nous fera pas patienter plus longtemps.

















Mais pour les plus impatients, sachez qu'il existe une technique pour grappiller quelques heures, grâce à l'astuce de la Nouvelle-Zélande, dont les détails sont expliqués dans l'article ci-dessous.

Prétéléchargement de GTA 6 en France

Pour ce qui est du prétéléchargement, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'il est disponible depuis le 10 novembre, sur toutes les plateformes. De quoi anticiper et installer en amont les 210 Go de GTA 6. Vous retrouverez plus d'informations sur le prétéléchargement de GTA 6 dans cet article.

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Naturellement, aucune sortie dans le Game Pass n'est prévue pour le moment. Et si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :