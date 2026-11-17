À seulement deux jours de sa sortie, GTA 6 domine déjà les classements de ventes à travers le globe. Le titre de Rockstar Games s'impose comme le jeu le plus vendu sur la quasi-totalité des boutiques PlayStation, promettant un lancement historique qui devrait pulvériser les records de son prédécesseur.

L'attente touche enfin à sa fin. Après des années de rumeurs incessantes, de fuites qui ont secoué le net et de multiples reports, le nouveau mastodonte développé par Rockstar Games s'apprête à débarquer sur nos consoles de salon. L'engouement autour du titre atteint des sommets jamais vus pour l'industrie vidéoludique. Les premières données de ventes confirment ce que tous les observateurs pressentaient depuis la diffusion de la toute première bande-annonce : le succès commercial sera absolu et résolument planétaire.

Un raz-de-marée mondial sur le PlayStation Store

Selon les données minutieusement compilées par PS Store DB, un portail spécialisé qui analyse les classements des boutiques numériques PlayStation à travers le monde entier, Grand Theft Auto VI occupe actuellement la première place dans la totalité des 52 pays suivis par la plateforme. Cette liste particulièrement impressionnante inclut des marchés historiques et majeurs de l'industrie comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France ou encore le Japon.

GTA 6 has done it It is the best seller on every PlayStation store; it has broken all the records https://t.co/i3b7JXnxIR — PS Store DB (@ps_store_db) November 17, 2026

Fait amusant souligné par les statistiques, la Nouvelle-Zélande figure également en excellente position. De très nombreux joueurs risquent d'ailleurs de modifier les paramètres de leur console pour se domicilier virtuellement dans ce pays dès demain, dans le but de profiter de GTA 6 un peu plus tôt.

En complément de ces chiffres vertigineux, les responsables de PS Store DB précisent que le titre est également classé numéro un des ventes dans 11 autres pays dont les statistiques ne sont pas officiellement suivies au quotidien. On y retrouve notamment la Bolivie, Malte, l'Équateur et le Panama.

















Des exceptions notables et une quasi-censure

Si le monde entier semble retenir son souffle en attendant l'ouverture des serveurs, quelques territoires font figure d'exception. Le jeu n'est actuellement pas la meilleure vente au Koweït ni en Chine, pour la simple et bonne raison qu'il y est officiellement indisponible à l'achat. La situation de distribution est également jugée très complexe au Qatar.

Par ailleurs, le titre a bien failli ne jamais voir le jour sur le marché sud-coréen. Il a en effet frôlé l'interdiction totale de commercialisation sur ce territoire asiatique en raison de la présence de nudité explicite dans son contenu. Malgré cette controverse, il trône finalement au sommet des précommandes locales.

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Il sera intéressant de voir les premiers chiffres partagés par Rockstar après la sortie, mais nul doute que de nombreux records seront battus. Rendez-vous ce 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.