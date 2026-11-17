Pour promouvoir la sortie prochaine de Grand Theft Auto VI, Rockster et The Weather Channel se sont associées pour présenter un bulletin incluant des captures d'écran des variations météo du titre.

Depuis le 30 septembre 2026, plusieurs figures majeures de Rockstar évoquent l'une des fonctionnalités de Grand Theft Auto VI : la météo dynamique. Le titre promet même des conditions météorologiques extrêmes avec notamment des ouragans saisonniers et des tempêtes tropicales. Ce souci du détail est une référence directe à la réalité, car Rockstar s'est inspiré de la Floride pour imaginer Vice City.

À quelques heures du lancement du titre le plus attendu de l'année (et de la décennie), de nouvelles images de cette météo dynamique ont été révélées de manière inattendue. En effet, The Weather Channel, l'équivalent américain de Météo France, a publié sur X des clichés météo pris aux quatre coins de Leonida.

Une météo imprévisible et directement inspirée par le ciel de Floride

La chaîne météo donne le ton en annonçant que Leonida est « une région dotée de l'un des systèmes météorologiques les plus imprévisibles des États-Unis ». Les captures d'écran partagées pour l'occasion montrent toutes les facettes du ciel de GTA 6, alternant entre une soirée orageuse, une route sous un ciel couvert, une pluie battante ou avec le soleil baignant les marécages.

Heavy rain is kicking up a lot of moisture making visibility poor in many places in the Keys, luckily the local authorities have installed reflectors in some of the roads to help driving (better get your headlights fixed at Coastal Auto Care) https://t.co/tpCfXirjV0 — The Weather Channel (@weatherchannel) November 16, 2026

Owen Shepherd, vice-président de Rockstar responsable de l'éclairage et du rendu, a ajouté quelques précisions concernant la météo dynamique du titre.

Afin d'assurer la fidélité de tous les aspects de ce qui constitue à ce jour l'expérience la plus riche et la plus immersive de la série Grand Theft Auto, nous avons dû repenser entièrement nos systèmes météorologiques en jeu pour qu'ils paraissent plus localisés, plus persistants et, surtout, plus dynamiques. Les conditions météorologiques peuvent varier entre un ciel bleu limpide et d'imposants cumulo-nimbus vertigineux

La promesse d'une nature parfois déchaînée dans Grand Theft Auto VI

Les images montrent que les changements de météo ne seront pas juste des changements visuels. La météo pourra être intense et il sera intéressant de voir les effets de la pluie ou du vent lors des sessions de conduite, des promenades dans les rues…

Dans tous les cas, l'attente touche enfin à sa fin. Il ne reste plus que quelques heures à patienter avant de découvrir la météo de Leonida, son ambiance, ses habitants et tout ce qu'elle a à nous offrir dans Grand Theft Auto VI, disponible dès le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series.