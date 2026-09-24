GTA 6 dévoile sa magnifique édition collector à 400 €, mais sans jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2026 à 18h26
Rockstar Games vient de dévoiler l'édition collector de GTA 6. Proposée à un prix exorbitant, cette boîte remplie de produits exclusifs fait déjà beaucoup parler d'elle pour une raison bien précise, elle ne contient même pas le jeu tant attendu par des millions de joueurs.
GTA 6 dévoile sa magnifique édition collector à 400 €, mais sans jeu

L'attente autour du prochain titre de Rockstar Games est à son comble, et le studio compte bien en profiter de diverses manières. Après les manettes en édition limitée et un vinyle spécial avec la bande-son, c'est l'édition collector de Grand Theft Auto VI qui vient d'être révélée. Baptisée « The Goodtime State Vice City Collection », cette boîte remplie de produits dérivés est d'ores et déjà disponible en précommande. Toutefois, un détail majeur fait grincer des dents la communauté. Pour la modique somme de 400 €, les fans recevront, certes, de très beaux objets exclusifs, mais devront repasser à la caisse pour obtenir une copie du jeu.

Un coffret premium qui oublie l'essentiel

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Le constat est amer pour les passionnés de la franchise. Rockstar Games propose ce premier lot de produits dérivés à un tarif particulièrement élevé, fixé à 399,99 € pour être précis, soit plus de quatre fois le prix du jeu de base. Le plus surprenant reste l'absence totale de code de téléchargement.

Si vous souhaitez arpenter les rues de Leonida le 19 novembre, date d'expédition annoncée pour ce coffret, il faudra débourser au 80 euros de plus pour acquérir le jeu séparément.

Le contenu détaillé de la Vice City Collection

Malgré cette absence de taille, le studio n'a pas lésiné sur les objets physiques pour tenter de séduire les collectionneurs, avec, avouons-le, de très beaux objets.

  • Figurine Macca the Gator
  • Lunettes de soleil Oakley Frogskins
  • Sac à bandoulière Leonida Keys
  • Casquette ajustable New Era 9FORTY
  • Miroir aimanté Macca the Gator
  • Verre à shot Chunkee le lamantin
  • Cuillère à mélange Vice City à collectionner
  • Porte-clés lame de rasoir Vice City
  • Lot de pin's Leonida Keys en émail dans une boîte en métal
  • Lot de stickers Leonida Keys dans un sac
  • Poster souvenir recto verso avec la carte de Leonida

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Des partenariats de marque pour justifier la facture

Face à un tel prix, beaucoup de joueurs s'interrogent sur la valeur réelle de ce coffret. La présence de marques reconnues explique en grande partie cette inflation tarifaire. Les lunettes de soleil Oakley, par exemple, se vendent généralement autour de 200 € dans le commerce. Le reste du budget est absorbé par la fabrication des autres produits, comme la casquette New Era ou le sac à bandoulière, tous estampillés des logos de Vice City ou de Rockstar.

Cette collection n'est disponible qu'en quantités très limitées sur la boutique officielle du studio, avec une restriction stricte d'un seul exemplaire par personne. Si les stocks s'écoulent, les joueurs auront la possibilité d'ajouter l'article à leur liste de souhaits pour être alertés d'un éventuel réassort.

Miniature vidéo

D'autres objets dérivés officiels devraient être commercialisés d'ici à la sortie de GTA 6, le 19 novembre prochain. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez craquer ou non pour cette édition spéciale.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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