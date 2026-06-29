Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais une nouvelle vient assombrir le tableau pour les collectionneurs. Contrairement aux rumeurs qui laissaient espérer une sortie tardive sur disque, Rockstar Games aurait définitivement enterré le format physique avec CD.

Les joueurs du monde entier scrutent la moindre information concernant Grand Theft Auto VI. Si nous avons pu en apprendre plus la semaine dernière avec le lancement des précommandes, un détail ne plaît pas à tout le monde : une version physique dénuée de disque. À la place, les joueurs se retrouveront simplement avec un bout de papier, sur lequel est inscrit un code. Dans la foulée, un site polonais avait indiqué que Rockstar lancerait, quelques semaines après, une vraie version physique. Mais cela serait finalement faux.

Aucune version physique avec CD pour GTA 6

Selon des informations obtenues par The Hollywood Reporter auprès d'une source proche du dossier, il n'existe actuellement aucun projet visant à presser des disques pour ce nouvel opus. La confusion initiale provenait d'un courriel envoyé par le support client à certains joueurs, mentionnant que « Vous pourrez acquérir une copie physique au cours des mois suivants. »

















Cette phrase, largement relayée et interprétée comme la promesse d'une version physique avec un disque, désignait en réalité la fameuse boîte contenant le code.

La fin du marché de l'occasion pour la saga

La source interrogée par les médias américains se veut d'ailleurs très claire sur les intentions de l'éditeur. Il n'y a aucune volonté de produire des disques, ni au lancement, ni des mois plus tard. Cette décision marque un tournant majeur et soulève de nombreuses inquiétudes quant à la préservation du média.

L'absence de CD, même à plus long terme, signifie tout simplement la mort du marché de l'occasion pour ce titre. Les joueurs ne pourront plus revendre leur jeu une fois l'aventure terminée, ni le prêter à leurs proches. Cette stratégie renforce considérablement le monopole des boutiques numériques sur les consoles de salon, privant les consommateurs d'une alternative matérielle pourtant très appréciée. Tout en boostant les ventes, puisque cela obligera toutes les personnes souhaitant jouer à GTA 6 de l'acheter.

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Malgré cette pilule difficile à avaler pour les défenseurs du format physique, il est fort probable que cette décision n'ait aucun impact négatif sur les ventes astronomiques attendues. L'engouement généré par les différentes annonces prouve que le public répondra présent, peu importe le format imposé par le studio.

Le monde du jeu vidéo s'apprête à vivre un lancement historique, mais ce sera définitivement sans le charme d'un disque à insérer dans sa console. Cette transition brutale vers le tout dématérialisé, même sous couvert d'une fausse édition physique, risque de créer un précédent dangereux pour l'industrie. Si le jeu le plus attendu de la décennie réussit ce pari, les autres éditeurs pourraient rapidement emboîter le pas et abandonner définitivement les usines de pressage, et donc le format physique cher à beaucoup d'entre nous.

GTA 6 est attendu pour le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.