Pour la sortie de GTA 6, Rockstar organise un festival avec de très jolis noms (Justice, Cardi B...)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 novembre 2026 à 16h25
Rockstar souhaite monopoliser l'attention et rappeler la sortie de GTA 6 à toutes et tous. Un festival musical exclusif réunira des artistes de renommée mondiale comme Justice et Cardi B à Miami. L'événement promet de célébrer l'ambiance sonore unique de Vice City, deux petits jours après la sortie tant attendue.
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Pour la sortie de GTA 6, Rockstar organise un festival avec de très jolis noms (Justice, Cardi B...)

Rockstar Games ne se contente plus de repousser les limites du jeu vidéo. Le studio américain vient d'annoncer un événement culturel majeur pour accompagner la sortie de Grand Theft Auto VI. Le Grand Theft Auto VI The Festival se tiendra le 21 novembre au Mana Wynwood, en plein cœur de Miami. Cette initiative démontre la volonté du studio de faire de son futur monde ouvert un phénomène de société à part entière, dépassant largement le cadre de nos consoles. La musique a toujours été une composante essentielle de la franchise, et ce concert exceptionnel vient confirmer que la bande-son du prochain opus sera d'une richesse inégalée.

Une programmation musicale digne des plus grands festivals

La ville de Miami, qui prête ses traits à la célèbre Vice City, accueillera deux scènes pour des performances ininterrompues. Rockstar a vu les choses en grand en invitant les artistes qui rythmeront nos virées automobiles dans l'État de Leonida. La scène électronique française sera brillamment représentée, tout comme le rap américain et la musique urbaine internationale.

Voici la liste officielle des artistes confirmés pour cet événement :

  • Cactus Jack présente Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black et Sofaygo
  • Cardi B
  • Ca7riel & Paco Amoroso
  • Justice (DJ set)
  • Metro Boomin
  • Nick León B2B DJ Python
  • Prospa B2B Skream
  • Rauw & Friends
  • Suero
  • Tainy
  • The Dare B2B Fcukers (DJ set)

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Assister à cette célébration de la culture musicale de Vice City ne sera pas une mince affaire. Les organisateurs ont opté pour un système de billetterie particulièrement strict. Pour avoir une chance de participer à cette soirée, il faut passer par un système de loterie, de plus en plus utilisé dans ce genre d'événement. Ce n'est qu'après avoir été tiré que sort qu'il sera possible d'acheter la place, même si le prix n'est pas encore connu pour le moment.

Ce choix, pour limiter le risque d'achat-revente des scalpers, risque de laisser de nombreux fans sur le carreau, d'autant que la demande s'annonce colossale pour cet événement unique en son genre.

L'ombre de PlayStation plane sur l'événement

Au-delà de la musique, ce festival met en lumière les accords commerciaux majeurs entourant le titre. L'événement est produit en partenariat étroit avec PlayStation. Le constructeur japonais s'affiche ainsi comme le partenaire privilégié de Rockstar Games, consolidant son image auprès du grand public avant le lancement.

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Bien que le jeu soit également prévu sur Xbox Series, aucune communication officielle n'a mis en avant la machine de Microsoft, là où, par exemple, la présentation étendue du mois d'août affichait fièrement « capturé sur PS5 ». 

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